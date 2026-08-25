Estos son los 18 participantes de Objetivo Fama 2026

La nueva temporada de Objetivo Fama 2026 arrancó ayer en el Distrito T-Mobile con la presentación oficial de los 18 talentos que se medirán en el reconocido reality muysical.

La primera gala de la temporada será el domingo, 6 de septiembre, a las 8:00 p.m. y se transmitirá por Telemundo y por YouTube.

La actividad contó con la animación de Nelson del Valle, Ariana Babilonia y Cristian Diana, quienes condujeron al público a través de una presentación que fue revelando a los participantes.

Como parte del evento, la productora de Objetivo Fama, Soraya Sánchez, tuvo una participación especial en la que dio la bienvenida a la nueva etapa del proyecto.

El evento también contó con la presencia de la cantante Janina Irizarry, primera ganadora de Objetivo Fama, quien se convirtió en una figura simbólica de la actividad al representar el legado de una marca que ha acompañado a varias generaciones de talentos. Su presencia permitió establecer un vínculo entre los orígenes del formato y los nuevos participantes que comenzaron a escribir su propia historia en este 2026.

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1 / 13 | Cómo lucen y qué hacen hoy los ganadores de "Objetivo fama". A finales de 2008 se anunció que la sexta temporada sería la última. Pero, como dicen, "todo vuelve", y este 2025 el "reality show" se sumará a la oferta de Telemundo con una versión renovada. - Jomar José Rivera Cedeño 1 / 13 Cómo lucen y qué hacen hoy los ganadores de "Objetivo fama" A finales de 2008 se anunció que la sexta temporada sería la última. Pero, como dicen, "todo vuelve", y este 2025 el "reality show" se sumará a la oferta de Telemundo con una versión renovada. Jomar José Rivera Cedeño Compartir

Una nueva generación

Los participantes fueron descubiertos inicialmente mediante una pieza audiovisual que presentó sus voces y su talento antes de su entrada oficial al escenario. Posteriormente, cada uno fue presentado individualmente ante la audiencia que se dio cita al encuentro de medios.

La actividad, además, simbolizó el encuentro entre pasado, presente y futuro de Objetivo Fama al integrar a Janina como parte del legado del formato, a Sánchez como figura clave en esta nueva etapa de la producción y a los aspirantes cantantes.

La nueva temporada trasladó este año sus galas al Distrito T- Mobile, donde el público tendrá la oportunidad de vivir de cerca las presentaciones de los participantes.

Este próximo domingo, 30 de agosto a las 8:00 p.m. se transmitirá el especial “Camino a la fama” para mostrar la selección de las 18 estrellas.

El público podrá disfrutar de las galas con entrada general libre de costo, mientras que cada semana estarán disponibles 250 boletos VIP a través de Ticketera para quienes deseen vivir una experiencia desde las áreas reservadas.

Objetivo Fama 2026 (Suministrada)

¿Quiénes son?

Alexis Gastelum

Regresó a la música después de varios años alejado de los escenarios. Su talento y preparación lo llevaron a formar parte de importantes producciones musicales en México, entre ellas el reconocido musical Mentiras, experiencias que fortalecieron su formación artística y su amor por el escenario. Desde Dallas, Texas, llegó a Objetivo Fama decidido a reencontrarse con la pasión que marcó el comienzo de su carrera.

D’ La Torre

Durante más de 15 años, D’ La Torre desarrolló su trayectoria profesional en la industria hotelera, mientras se preguntaba cuándo llegaría el momento de apostar por su propia voz. Después de múltiples audiciones, una vida profesional alejada de los escenarios y cuatro competencias Ironman 70.3 completadas, llegó a Objetivo Fama dispuesto a demostrar que nunca es tarde para perseguir un sueño cuando existen disciplina, perseverancia y personas que creen en el talento.

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David Acevedo

David Acevedo llegó a Objetivo Fama impulsado por una pasión por la música que se mantuvo intacta a lo largo de los años. Con disciplina, sensibilidad y un profundo amor por las baladas, asumió esta oportunidad con el deseo de que el público conociera no solo su voz, sino también la historia y las emociones que existen detrás de cada interpretación.

FABYAN

La música acompañó a FABYAN desde su infancia. Desde muy joven interpretó música tropical junto a sus padres y, con el paso de los años, desarrolló una trayectoria como cantante, compositor y productor. Luego de dedicar varios años a su faceta como padre y de vivir importantes oportunidades dentro de la industria, regresó a la música con una visión renovada. Llegó a Objetivo Fama convencido de que su mejor etapa como artista apenas comenzaba.

Issabella

Es una cantante, compositora y artista boliviana radicada en Houston, Texas. Su trayectoria la ha llevado a presentarse en escenarios internacionales y a participar en programas de televisión. Llegó a Objetivo Fama con la ilusión de convertir su voz en un puente directo hacia el corazón del público y compartir, a través de la música, el amor y la pasión que siente por cantar.

JAY. L

Es un cantante puertorriqueño cuya pasión por la música lo ha llevado a importantes escenarios internacionales. Influenciado por el pop, el R&B y las baladas, ha trabajado constantemente en el desarrollo de una propuesta artística auténtica. Luego de participar en la temporada 26 de The Voice de NBC, llegó a Objetivo Fama decidido a continuar creciendo como artista y a conectar con el público a través de su voz y personalidad.

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Jhoangel

Es un cantante venezolano radicado en Maine, Estados Unidos, que reconstruyó su carrera artística desde cero sin perder de vista su propósito. Su historia está marcada por la resiliencia, la fe y la convicción de que los sueños pueden volver a comenzar, sin importar cuántas veces la vida obligue a empezar de nuevo. Su pasión por las baladas, el pop y la música mexicana lo llevó a Objetivo Fama con la ilusión de abrir un nuevo capítulo en su historia.

Khris Meliá

Es cantante, bailarín y compositor puertorriqueño. A lo largo de su trayectoria ha explorado distintos estilos musicales y desarrollado proyectos originales, mientras fortalecía su preparación artística. Con una gran pasión por el escenario, llegó a Objetivo Fama listo para compartir su talento y continuar creciendo como intérprete.

Mike Leon

Originario de Leon, Guanajuato, y residente en California, Mike León llegó a Objetivo Fama decidido a representar con orgullo la música regional mexicana. Su experiencia junto a reconocidos artistas como Grupo Firme, Carlos Rivera, Majo Aguilar e Intocable, sumada a su deseo constante de seguir aprendiendo, lo impulsó a asumir uno de los mayores retos de su carrera. Aunque se identifica profundamente con el regional mexicano, también disfruta explorar otros estilos, entre ellos la salsa.

Paola Torres

La joven llegó a Objetivo Fama con el sueño de dedicar su vida a la música y hacer realidad un anhelo que comparte con su familia en Peñuelas, Puerto Rico. Después de esperar durante mucho tiempo la oportunidad de audicionar para el programa, una promoción inesperada le permitió intentarlo cuando pensaba que ese momento nunca llegaría. Asumió esta experiencia con gratitud e ilusión, convencida de que los sueños llegan para quienes nunca dejan de creer en ellos.

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Patricia Rosario

Es una artista puertorriqueña con una sólida formación musical y años de experiencia sobre los escenarios. Su preparación en la Escuela Libre de Música y Bellas Artes marcó el inicio de una trayectoria que continuó evolucionando tanto como intérprete como coach vocal. Versátil, espontánea y apasionada por el entretenimiento, llegó a Objetivo Fama convencida de que había llegado el momento de ocupar el lugar para el que se había preparado durante toda su vida.

Sheniel La Leona

Es una artista orgullosamente mexicana y puertorriqueña que disfruta explorar diferentes géneros musicales. Llegó a Objetivo Fama dispuesta a descubrir hasta dónde podía llevar su talento y a crecer junto a grandes profesionales. La oportunidad tuvo además un significado profundamente personal: le permitió acercarse a la tierra que siempre sintió como parte de su identidad, el lugar donde nació su padre.

Stephanie Trejo

Llegó a Objetivo Fama respaldada por una profunda conexión con la música ranchera. Cantante mexicana radicada en Texas, encuentra en cada interpretación una oportunidad para honrar una tradición musical que la inspira y la representa. Su voz, determinación y amor por el escenario la llevaron a asumir esta nueva oportunidad con el firme propósito de continuar persiguiendo su sueño.

Tony Romero

Llegó a Objetivo Fama con entusiasmo, disciplina y el deseo de convertir su pasión por la música en una carrera profesional. Su trayectoria comenzó como jugador de béisbol, pero su energía positiva y disposición para aprender lo llevaron a descubrir un nuevo camino artístico. Asumió esta experiencia convencido de que podía marcar el comienzo de la carrera musical con la que siempre había soñado.

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Valeva

Es una cantante y creadora de contenido nacida en Medellín, Colombia, y radicada actualmente en Estados Unidos. Su sueño es utilizar la música como una herramienta para transformar vidas. A través de sus presentaciones en público ha desarrollado una personalidad carismática que conecta de manera natural con la audiencia. Sin embargo, el principal motor de su carrera es su familia, especialmente su hermano Jerónimo, quien vive con autismo y representa una de sus mayores inspiraciones.

Valeria González

Ha vivido con el sueño de dedicarse a la música desde niña. Influenciada por el pop contemporáneo, el soul y las baladas, entiende el canto como una forma de expresión que va mucho más allá de interpretar una canción. Sensible, auténtica y profundamente conectada con cada interpretación, llegó a Objetivo Fama con el deseo de compartir quién es realmente a través de su voz.

Victoria Lugo

Ha dedicado prácticamente toda su vida a la música. Su historia comenzó a los cuatro años, cuando sorprendió a su familia al interpretar de memoria una canción durante un karaoke, un momento que confirmó el talento que sus padres han apoyado desde entonces. Con formación artística, experiencia en distintos escenarios de Puerto Rico y una profunda conexión con el público, llegó a Objetivo Fama lista para demostrar el talento que ha cultivado desde la infancia.

Yul Castro