La cantante estadounidense Mariah Carey generó preocupación entre sus seguidores luego de que circularan videos de su presentación en Brasil, donde algunos fanáticos notaron una aparente rigidez en sus movimientos y dificultades para desplazarse durante el espectáculo.

Las imágenes, difundidas en redes sociales, corresponden a su interpretación de “Fantasy”, uno de sus éxitos de 1995, durante el inicio de su gira navideña de 2026 en el Nubank Parque de São Paulo.

En el video, Carey, de 57 años, aparece con un vestido de lentejuelas doradas y necesita la asistencia de uno de sus bailarines para caminar hacia el centro del escenario. Posteriormente, otros cuatro bailarines la rodean y la ayudan a inclinarse hacia atrás y levantar una de sus piernas como parte de la coreografía.

La escasa movilidad de la artista sin el apoyo de sus acompañantes despertó comentarios entre los usuarios, quienes cuestionaron su estado físico y manifestaron inquietud por lo que consideraron dificultades durante la presentación.

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Recientes apariciones

La inquietud no surgió únicamente por el espectáculo en Brasil. La semana pasada también circularon imágenes de Carey en las que aparentemente necesitaba ayuda para caminar.

Incluso, varios internautas manifestaron que percibían cambios en sus movimientos al comparar sus apariciones recientes con presentaciones anteriores.