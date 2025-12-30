Opinión
Mariah Carey rompe su propio récord con el clásico “All I Want for Christmas Is You”

La cantante lleva 22 semanas dominando las listas estadounidenses

30 de diciembre de 2025 - 10:51 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La artista femenina con más ventas de todos los tiempos, Mariah Carey, celebró el 30 aniversario de su icónico álbum "Merry Christmas" y su exitoso "All I Want For Christmas Is You" con el lanzamiento de nuevas ediciones especiales.
La artista femenina con más ventas de todos los tiempos, Mariah Carey con su icónico álbum "Merry Christmas" y su exitoso "All I Want For Christmas Is You". (Paula Rey)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Los Ángeles - Mariah Carey amplió su propio récord de permanencia en el primer puesto del Billboard Hot 100, al sumar 22 semanas en la cima con su clásico navideño “All I Want for Christmas Is You” que continúa dominando las listas estadounidenses durante la temporada festiva.

RELACIONADAS

De acuerdo con Luminate, citado por la revista Billboard, el tema de Carey registró 70.6 millones de reproducciones y 5,000 descargas vendidas en Estados Unidos entre el 19 y el 25 de diciembre.

La cantante había establecido el récord tres semanas antes, al superar el hito que compartían ‘A Bar Song (Tipsy)’, de Shaboozey, y ‘Old Town Road’, de Lil Nas X con Billy Ray Cyrus, con 19 semanas en la cima del Billboard Hot 100.

Carey ha ocupado el primer puesto del Hot 100 en 22 años distintos, un récord sin precedentes, aunque ocho de esos años (2019–2026) corresponden al éxito recurrente de ‘All I Want for Christmas Is You’, según detalló la revista.

Simultáneamente, la popular canción de Carey lidera la lista Holiday 100 de Billboard por 71 semanas, de las 79 semanas totales de la lista desde su creación en 2011, consolidándose como el tema navideño más dominante en la historia de esta encuesta.

