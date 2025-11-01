Opinión
1 de noviembre de 2025
78°lluvia fuerte
Farándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Mariah Carey salva la Navidad de la huelga de los duendes: "It's time!"

La cantante estadounidense declaró el inicio de esta época con su famosa canción "All I Want for Christmas is You"

1 de noviembre de 2025 - 8:59 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La artista femenina con más ventas de todos los tiempos, Mariah Carey, celebró el 30 aniversario de su icónico álbum "Merry Christmas" y su exitoso "All I Want For Christmas Is You" con el lanzamiento de nuevas ediciones especiales.
La artista femenina con más ventas de todos los tiempos, Mariah Carey, celebró el 30 aniversario de su icónico álbum "Merry Christmas" y su exitoso "All I Want For Christmas Is You" con el lanzamiento de nuevas ediciones especiales. (Paula Rey)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Como ya es tradición, la cantante estadounidense Mariah Carey publicó su mensaje que da la bienvenida a la Navidad con su popular tema navideño “All I Want for Christmas is You”.

RELACIONADAS

Justo después del día de Halloween, Carey compartió un video, este año en colaboración con la tienda de cosméticos Sephora, en el que transforma un duende en huelga en un muñeco de nieve, y ella de un ángel a Santa Claus.

Luego de anunciar que “It’s time!”, sonó do fondo la canción navideña.

El año pasado, la temática del vídeo fue de Los Addams, y el anuncio fue hecho mientras estaba vestida de Morticia.

Igualmente, el año pasado, el éxito musical cumplió sus 30 años.

Desde su lanzamiento, “All I Want For Christmas Is You” ha sido uno de los éxitos más rentables en la música navideña, genera más de $3 millones anuales durante la temporada festiva y ha acumulado ganancias superiores a $60 millones en total.

Redacción El Nuevo Día
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
