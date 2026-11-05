Dayanara Torres dará la bienvenida a las candidatas de Miss Universe en el aeropuerto

Desde el 2023, nuestra Miss Universe 1993, Dayanara Torres es escuchada diariamente por miles de pasajeros y empleados en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín como embajadora del terminal de Aerostar en Puerto Rico.

Torres es quien da la bienvenida a la Isla del Encanto y que mejor embajadora para recibir a las delegaciones y visitantes de Miss Universe 2026 a días de la celebración del certamen internacional en la isla.

La embajadora del aeropuerto grabó un mensaje especial con motivo del certamen universal que se celebrará en Puerto Rico, el próximo 24 de noviembre de 2026.

La voz de la exreina de belleza recibirá en el aeropuerto internacional a las candidatas, delegaciones y visitantes que llegarán a la isla con motivo de la edición 75 de Miss Universe.

El mensaje especial de Torres, embajadora del aeropuerto, será transmitido a través de los altoparlantes de la principal entrada y salida aérea de Puerto Rico como parte de la bienvenida a los viajeros que arribarán desde diferentes destinos para participar o asistir a las actividades relacionadas con el certamen.

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“Miss Universe cambió mi vida para siempre y ocupa un lugar muy especial en mi corazón. Como puertorriqueña, ex Miss Universe y orgullosa embajadora del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, me llena de alegría darles la bienvenida a las candidatas, delegaciones y visitantes que llegarán de todas partes del mundo. Me emociona que, desde el primer momento en que pisen nuestra isla, puedan sentir la alegría, el cariño y la hospitalidad que tanto nos distinguen. ¡Bienvenidos a mi querido Puerto Rico!”, expresó la también presentadora radial.

1 / 20 | Estas son las candidatas que dominan las votaciones del público a tres semanas del Miss Universe 2026. Kosovo, Evisa Pacolli - Suministrada/Organización Miss Universe 1 / 20 Estas son las candidatas que dominan las votaciones del público a tres semanas del Miss Universe 2026 Kosovo, Evisa Pacolli Suministrada/Organización Miss Universe Compartir

La Miss Universe 1993, actriz y conductora puertorriqueña ya era parte de la experiencia diaria de los pasajeros que transitan por el aeropuerto, pero en esta ocasión el audio fue adaptado para resaltar la celebración de Miss Universe en Puerto Rico y proyectar los atributos culturales, turísticos y humanos que distinguen a la isla.

“Puerto Rico está de fiesta, porque el mundo nos visita. Recibimos a Miss Universe y celebramos la belleza, el talento y la diversidad que nos unen. A quienes llegan y a quienes parten, los invito a llevarse nuestra alegría, cultura y el calor de nuestra gente. Desde Puerto Rico, bienvenido sea el mundo”, expresó Torres en su mensaje a través de los altoparlantes del SJU.

Además de dar la bienvenida, Torres había adelantado que sería la presentadora de esta edición.

1 / 110 | Miss Universe 2026: conoce aquí a las candidatas. La organización Miss Universe develó en su página web las fotos oficiales de las candidatas, así como la plataforma para votar por su favorita. - Suministrada/Organización Miss Universe 1 / 110 Miss Universe 2026: conoce aquí a las candidatas La organización Miss Universe develó en su página web las fotos oficiales de las candidatas, así como la plataforma para votar por su favorita. Suministrada/Organización Miss Universe Compartir

“Para Aerostar es un honor contar con Dayanara Torres, una figura profundamente querida por Puerto Rico y reconocida internacionalmente, para recibir a quienes llegarán a la isla durante este evento de visibilidad mundial. Su voz representa hospitalidad, orgullo y una conexión directa con la historia de Puerto Rico en Miss Universe”, indicó Jorge Hernández, presidente de Aerostar Puerto Rico, en declaraciones escritas.

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Hernández destacó que el aeropuerto se prepara para recibir a visitantes de múltiples destinos durante una temporada de alto movimiento, en la que la experiencia del pasajero cobra especial relevancia desde el momento de llegada.

“El Aeropuerto Luis Muñoz Marín es la primera impresión que muchos visitantes reciben de Puerto Rico y, para otros, el último recuerdo antes de regresar a sus destinos. Por eso, en Aerostar trabajamos para que esa experiencia refleje nuestra cultura, nuestra calidez y el estándar de servicio que debe ofrecer la principal instalación aeroportuaria de la isla”, añadió Hernández.

Puerto Rico ha obtenido cinco coronas de Miss Universe. La primera fue Marisol Malaret, en 1970; la segunda, Deborah Carthy-Deu, en 1985; la tercera, Torres, en 1993; la cuarta, Denise Quiñones, en 2001; y la quinta, Zuleyka Rivera, en 2006.