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Convocan a despedida de Jennifer Barreto antes de comenzar el Miss Universe 2026

El encuentro busca reunir a los boricuas para compartir con “La Barreto” antes de comenzar la concentración del certamen

2 de noviembre de 2026 - 4:25 PM

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Miss Puerto Rico 2026, Jennifer Barreto. (Ramon "Tonito" Zayas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los fanáticos y seguidores de los concursos de belleza tendrán la oportunidad de demostrar su respaldo a la candidata puertorriqueña Miss Universe Puerto Rico 2026, Jennifer Barreto antes de que inicie oficialmente su participación en Miss Universe 2026.

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La organización local convocó al público a una actividad de despedida que se llevará a cabo este jueves, 5 de noviembre, a partir de las 5:30 p. m., en el Atrio Central de Plaza Las Américas.

El encuentro busca reunir a los puertorriqueños para compartir con “La Barreto”, expresarle muestras de cariño y desearle éxito antes de comenzar la concentración del certamen internacional, pautado para el próximo 8 de noviembre, junto al resto de las candidatas.

Como parte de la convocatoria, se invitó a los asistentes a llevar la bandera de Puerto Rico para demostrar el respaldo a la candidata boricua.

Sin embargo, se informó que no se permitirá el uso de pancartas durante la actividad.

Como el certamen se lleva a cabo en Puerto Rico, la “despedida” servirá como una última oportunidad para que el público puertorriqueño se encuentre con Barreto antes de comenzar su camino en busca de conquistar la sexta corona universal para la isla.

La noche final se llevará a cabo el martes, 24 de noviembre desde el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

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