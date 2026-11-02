Hija de Laura Bozzo revela que su madre tenía solo un 10 % de posibilidades de sobrevivir tras emergencia médica

Luego de varios días de preocupación por la salud de la presentadora Laura Bozzo e incluso rumores sobre su supuesta muerte, Victoria de la Fuente, una de sus hijas, salió a desmentir el fallecimiento y aclaró cómo se encuentra actualmente la peruana.

La joven habló en con el programa “Amor y fuego”, de Perú. Relató que su madre se encontraba en Acapulco, México, cuando comenzó a presentar fuertes dolores durante la noche.

En ese momento, su otra hija estaba de visita y decidió llamar a una ambulancia. La presentadora fue trasladada a un hospital cercano, donde le diagnosticaron una úlcera que se había reventado y le había provocado peritonitis.

“Literalmente le salvó la vida”, afirmó su hija al referirse a la atención que recibió en ese centro médico.

Según contó, cuando ingresó al hospital, los médicos le daban apenas un 10 % de posibilidades de sobrevivir. Allí fue sometida a una cirugía debido a la gravedad de su estado.

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Al día siguiente, debido a que el primer centro médico no contaba con la misma capacidad de un hospital de Ciudad de México, Laura Bozzo fue trasladada al Hospital General, que su hija calificó como “uno de los mejores hospitales en México”.

La mujer también explicó que ni su madre, ni su hermana ni ella son de México o de Acapulco, por lo que no tenían suficiente conocimiento sobre los centros médicos de la zona al momento de la emergencia.

Cabe destacara que esta aclaración la hizo tras rumores que señalaban que la situación económica de Bozzo no era buena y que por eso no habría accedido a un hospital de primer nivel desde un principio.

Aunque confirmó que su madre había estado intubada y en cuidados intensivos, aseguró que ahora está mejorando y ya fue trasladada a una habitación.

“Es la peor situación en la que la he visto hasta ahora”, confesó.

“Estaba ayudada para respirar con una máquina; en un momento también estaba controlada por una máquina que le ayudaba con la presión del corazón”, dijo Victoria. Sin embargo, todavía los médicos no han dado una fecha para darle el alta a la presentadora.

Por otra parte, también se refirió a los rumores y las noticias falsas que circularon sobre la salud de su madre.

Aseguró que una de las situaciones más impactantes fue leer que una persona conocida había publicado que Laura Bozzo estaba muerta.

También calificó de ridícula la versión de que ella y su hermana estaban en discotecas de Acapulco mientras su madre permanecía hospitalizada. Según explicó, esas afirmaciones provenían de personas que decían ser cercanas a su familia, aunque ella aseguró no conocerlas.

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“Es horroroso lo que la gente puede hacer para tener likes”, manifestó, y lamentó que se difundieran ese tipo de versiones.