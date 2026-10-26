Expareja de Laura Bozzo pide oraciones por su salud
La presentadora enfrenta complicaciones de salud tras ser intervenida de urgencia
26 de octubre de 2026 - 1:58 PM
26 de octubre de 2026 - 1:58 PM
La presentadora peruana Laura Bozzo se encuentra internada en la unidad de cuidados intensivos de un centro hospitalario en la Ciudad de México, donde permanece intubada, bajo sedación y con asistencia respiratoria.
El quebranto de salud de la comunicadora comenzó durante su estancia en Acapulco, cuando presentó fuertes dolores abdominales que derivaron en una cirugía urgente.
Tras la intervención, la infección se agravó, motivando su traslado a la capital mexicana. Actualmente, su pronóstico es reportado como “delicado pero estable”, mientras recibe monitoreo constante.
Ante las diversas versiones que circularon en medios de comunicación sobre la gravedad de la presentadora, su expareja, el cantante argentino Cristian Zuárez, se pronunció en una entrevista concedida al programa Desvelados de América TV.
“Estoy al tanto desde el primer momento, estoy en contacto permanente con la familia, con Alejandra”, afirmó. Zuárez detalló que mantiene comunicación constante con el círculo íntimo de la comunicadora, en particular con su hija menor, Alejandra de la Fuente, para conocer la evolución del cuadro clínico.
El artista hizo un llamado al público y a sus seguidores para unirse en cadenas de oración por la pronta recuperación de la presentadora: “Hoy te puedo decir que estoy rezando muchísimo, mi familia y yo, por Laura, por su pronta recuperación”, agregó.
Laura Bozzo habría sido hospitalizad de emergencia en Acapulco, México, la noche del 13 de octubre, tras presentar complicaciones de salud.
Según informó ‘Univision’, la conductora habría ingresado al Hospital General de Acapulco ‘El Quemado’. La información trascendió después de que circularan fotografías de ella en una cama y una ficha relacionada con su ingreso al centro médico.
Entre las complicaciones reportadas se encuentran una deshidratación severa, parálisis intestinal y un cuadro de peritonitis. Estas afecciones habrían provocado un deterioro acelerado de su estado de salud, según la información difundida por el medio.
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