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Expareja de Laura Bozzo pide oraciones por su salud

La presentadora enfrenta complicaciones de salud tras ser intervenida de urgencia

26 de octubre de 2026 - 1:58 PM

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Laura Bozzo. (Instagram)
Por La Prensa Gráfica / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La presentadora peruana Laura Bozzo se encuentra internada en la unidad de cuidados intensivos de un centro hospitalario en la Ciudad de México, donde permanece intubada, bajo sedación y con asistencia respiratoria.

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El quebranto de salud de la comunicadora comenzó durante su estancia en Acapulco, cuando presentó fuertes dolores abdominales que derivaron en una cirugía urgente.

Tras la intervención, la infección se agravó, motivando su traslado a la capital mexicana. Actualmente, su pronóstico es reportado como “delicado pero estable”, mientras recibe monitoreo constante.

Ante las diversas versiones que circularon en medios de comunicación sobre la gravedad de la presentadora, su expareja, el cantante argentino Cristian Zuárez, se pronunció en una entrevista concedida al programa Desvelados de América TV.

“Estoy al tanto desde el primer momento, estoy en contacto permanente con la familia, con Alejandra”, afirmó. Zuárez detalló que mantiene comunicación constante con el círculo íntimo de la comunicadora, en particular con su hija menor, Alejandra de la Fuente, para conocer la evolución del cuadro clínico.

El artista hizo un llamado al público y a sus seguidores para unirse en cadenas de oración por la pronta recuperación de la presentadora: “Hoy te puedo decir que estoy rezando muchísimo, mi familia y yo, por Laura, por su pronta recuperación”, agregó.

Laura Bozzo fue la conductora del popular programa Laura en América, transmitido a fines de la década de 1990 y principio de los 2000Laura Bozzo fue la conductora del popular programa Laura en América, transmitido a fines de la década de 1990 y principio de los 2000En el 2025, Laura Bozzo participó en "La casa de los famosos: All-Stars". Fue la octava habitante eliminada.
1 / 16 | Laura Bozzo: De "Laura en América" a "La casa de los famosos All-Stars". Laura Bozzo fue la conductora del popular programa Laura en América, transmitido a fines de la década de 1990 y principio de los 2000

¿Qué pasó con Laura Bozzo y por qué está hospitalizada?

Laura Bozzo habría sido hospitalizad de emergencia en Acapulco, México, la noche del 13 de octubre, tras presentar complicaciones de salud.

Según informó ‘Univision’, la conductora habría ingresado al Hospital General de Acapulco ‘El Quemado’. La información trascendió después de que circularan fotografías de ella en una cama y una ficha relacionada con su ingreso al centro médico.

Entre las complicaciones reportadas se encuentran una deshidratación severa, parálisis intestinal y un cuadro de peritonitis. Estas afecciones habrían provocado un deterioro acelerado de su estado de salud, según la información difundida por el medio.

Tags
Laura BozzoHospitalesSalud
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