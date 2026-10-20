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Laura Bozzo estaría atravesando “una situación delicada” de salud

La peruana continúa ingresada en la unidad de cuidados intensivos luego de que se le reventara una úlcera gástrica

20 de octubre de 2026 - 5:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Laura Bozzo. (Agencia EFE)
Por El Tiempo / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Desde que se conoció que Laura Bozzo tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital General de México, en Ciudad de México, luego de que se le reventara una úlcera gástrica, sus seguidores han mostrado preocupación. La presentadora recibe atención especializada y permanece en la unidad de cuidados intensivos.

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La peruana, de 75 años, habría sufrido un choque séptico. Luego de varios estudios médicos, fue diagnosticada con hipertensión pulmonar, por lo que permanece intubada, según informó el programa ‘Venga la Alegría’, del canal Azteca Uno.

La encargada de dar la noticia fue la periodista Elizabeth Curiel, quien aseguró que obtuvo el documento médico de unos exámenes que le realizaron a Bozzo, en el que se indica la serie de complicaciones que está atravesando.

“Arroja una situación delicada (...). En este estudio se observa que ya no existe lesión abdominal, porque en la operación que le hicieron en Acapulco fue cerrada esa úlcera”, indicó Curiel.

Además, agregó que la presentadora lleva cinco días en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General, donde está siendo monitoreada por los especialistas.

“En un estudio general que le hicieron, comentan que presenta neumonía, que tuvo un colapso pulmonar, que tiene lesiones en las paredes de los bronquios, hipertensión pulmonar, que su corazón está crecido, que tiene algunos quistes en los riñones y el hígado y, bueno, se encuentra también bajo ventilación mecánica. Incluso dice el estatus del tubo endotraqueal, lo que quiere decir que Laura se encuentra intubada”, afirmó Curiel.

Aunque el programa intentó comunicarse con la familia de Laura Bozzo para obtener más información acerca del estado de salud de la peruana, hasta el momento sus hijas no han querido hablar con los medios de comunicación.

El último informe oficial sobre el estado de salud de Laura Bozzo

El pasado viernes 16 de octubre, su representante, Aarón Guerrero, habló ante la prensa y explicó que Bozzo se encontraba en estado grave, pero estable.

“Va evolucionando, ya está un poco menos sedada. Lo único que les pido es calma. Sigue inconsciente por el tema de la complicación. Quiero que entiendan que no fue una cirugía menor a la que se sometió de emergencia (…). El diagnóstico sigue siendo el mismo: está grave, pero estable”, señaló Guerrero.

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