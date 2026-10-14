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Laura Bozzo es hospitalizada de emergencia y evalúan operarla

La presentadora presenta un delicado percance de salud

14 de octubre de 2026 - 11:39 AM

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La presentadora Laura Bozzo. (Agencia EFE)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La presentadora peruana Laura Bozzo fue hospitalizada de emergencia en el puerto de Acapulco, Guerrero, tras un delicado percance de salud, según reportan varios medios digitales.

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En el día de ayer, martes, 13 de octubre, transcendió que Bozzo tuvo que ser ingresada al Hospital General de Acapulco “El Quemado” ante una deshidratación severa y una parálisis intestinal.

Los médico comenzaron de inmediato un tratamiento a Bozzo, pero al parecer no ha habido una respuesta favorable, por lo que médicos evalúan una cirugía. De esta forma, buscan prevenir la propagación de infecciones en la zona abdominal de la animadora, según reporta El Heraldo en México.

Hoy, miércoles, es un día crucial para determinar si la presentadora del desparecido programa “Laura en América” entra a sala de operaciones. Los especialistas señalaron que estas horas resultan determinantes para establecer la evolución de la paciente y definir si requerirá la cirugía.

Laura Bozzo fue la conductora del popular programa Laura en América, transmitido a fines de la década de 1990 y principio de los 2000Laura Bozzo fue la conductora del popular programa Laura en América, transmitido a fines de la década de 1990 y principio de los 2000En el 2025, Laura Bozzo participó en "La casa de los famosos: All-Stars". Fue la octava habitante eliminada.
1 / 16 | Laura Bozzo: De "Laura en América" a "La casa de los famosos All-Stars". Laura Bozzo fue la conductora del popular programa Laura en América, transmitido a fines de la década de 1990 y principio de los 2000

Un supuesto cuadro de peritonitis complicó el diagnóstico clínico de Bozzo, según transcendió en los medios mexicanos. La inflamación en la zona abdominal provocó un deterioro acelerado en su condición general y por eso presentaba un fuerte dolor e hinchazón en el abdomen.

La deshidratación severa, además, complicó el flujo sanguíneo y el equilibrio de electrolitos en el organismo. Bozzo tiene suero por vía intravenosa para estabilizar sus signos vitales.

La conductora peruana ha enfrentado otros problemas de salud. En el 2016 sufrió una lesión intestinal. En esa ocasión requirió tres cirugías correctivas y rehabilitación hospitalaria. Además enfrentó un problema de columna, un padecimiento óseo del que ella ha hablado en los diferentes “reality shows” que ha participado.

Hasta el momento, Bozzo ni su equipo de trabajo han realizado una comunicado oficial sobre el estado de salud de la presentadora. Las cuentas en las redes sociales permanecen sin actualizaciones sobre su estado clínico.

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Laura BozzoTelemundoHospitalesSalud
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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