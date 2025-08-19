Opinión
“¡Que pase el desgraciado!”: la historia de Laura Bozzo llega a ViX

Este próximo 28 de agosto estrenará el documental de Luis Ara basado en la vida de la presentadora peruano-mexicana

19 de agosto de 2025 - 3:19 PM

Laura Bozzo ha protagonizado varias polémicas en México, donde vive desde 2009. (Agencia EFE)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La reconocida presentadora de televisión Laura Bozzo se prepara para mostrar un lado desconocido de su vida después de más de tres décadas destacada en la pantalla. La polémica peruano-mexicana estrenará el 28 de agosto un documental que combina archivo inédito, entrevistas exclusivas y testimonios de quienes han sido parte de su camino.

El largometraje, que lleva su nombre, recorre su trayectoria desde los inicios en Perú, su ascenso en México y Miami, hasta el episodio que marcó su vida: el proceso judicial que en 2002 derivó en tres años de arresto domiciliario.

“Mi mejor regalo de cumpleaños, mi documental. Tantos años escuchando las dolorosas historias para cambiarles la vida, ya me tocaba a mí devolverle a mi público tanto amor y demostrarles que nada puede vencernos, que se puede volver a empezar a cualquier edad, que lo que no mata, engorda, y te vuelve invencible. Pasé por el infierno, nadie lo sabe y mi hija Alejandra De La Fuente también, un espanto para toda mi familia, pero acá estoy más fuerte que nunca. No se rindan, de la mano de Dios todo se puede. Bendiciones”, expresó Bozzo a través de sus redes sociales.

Algo que se repite constantemente en el filme original de ViX, “Laura Bozzo”, dirigido por Luis Ara, es que a la exhabitante de “La casa de los famosos” la definen y se autodefine como una “loca”. El gran estreno será el 28 de agosto.

Algo importante que menciona Bozzo en el filme es su preocupación por temas de salud mental como pánico, ansiedad, suicidios y otros más.

La peruana afirmó que llegó a vivir momentos así: “Sí se puede, se puede lograr, se puede mantener la fe y la esperanza por más tristes, dolorosos y terribles que sean los momentos”, dijo. “Yo he logrado salir adelante y muchas veces yo me he puesto una máscara de agresividad para no mostrar el dolor. Esa Laura agresiva, peleona, gritona, es esa Laura que ha sufrido tanto y que nunca podía decir lo que sufría porque estaba para inspirar a las mujeres”, agregó.

Laura Bozzo fue la conductora del popular programa Laura en América, transmitido a fines de la década de 1990 y principio de los 2000Laura Bozzo fue la conductora del popular programa Laura en América, transmitido a fines de la década de 1990 y principio de los 2000En el 2025, Laura Bozzo participó en "La casa de los famosos: All-Stars". Fue la octava habitante eliminada.
1 / 16 | Laura Bozzo: De "Laura en América" a "La casa de los famosos All-Stars". Laura Bozzo fue la conductora del popular programa Laura en América, transmitido a fines de la década de 1990 y principio de los 2000

