“¡Que pase el desgraciado!”: la historia de Laura Bozzo llega a ViX

La reconocida presentadora de televisión Laura Bozzo se prepara para mostrar un lado desconocido de su vida después de más de tres décadas destacada en la pantalla. La polémica peruano-mexicana estrenará el 28 de agosto un documental que combina archivo inédito, entrevistas exclusivas y testimonios de quienes han sido parte de su camino.

El largometraje, que lleva su nombre, recorre su trayectoria desde los inicios en Perú, su ascenso en México y Miami, hasta el episodio que marcó su vida: el proceso judicial que en 2002 derivó en tres años de arresto domiciliario.

“Mi mejor regalo de cumpleaños, mi documental. Tantos años escuchando las dolorosas historias para cambiarles la vida, ya me tocaba a mí devolverle a mi público tanto amor y demostrarles que nada puede vencernos, que se puede volver a empezar a cualquier edad, que lo que no mata, engorda, y te vuelve invencible. Pasé por el infierno, nadie lo sabe y mi hija Alejandra De La Fuente también, un espanto para toda mi familia, pero acá estoy más fuerte que nunca. No se rindan, de la mano de Dios todo se puede. Bendiciones”, expresó Bozzo a través de sus redes sociales.

Algo que se repite constantemente en el filme original de ViX, “Laura Bozzo”, dirigido por Luis Ara, es que a la exhabitante de “La casa de los famosos” la definen y se autodefine como una “loca”. El gran estreno será el 28 de agosto.

Algo importante que menciona Bozzo en el filme es su preocupación por temas de salud mental como pánico, ansiedad, suicidios y otros más.

La peruana afirmó que llegó a vivir momentos así: “Sí se puede, se puede lograr, se puede mantener la fe y la esperanza por más tristes, dolorosos y terribles que sean los momentos”, dijo. “Yo he logrado salir adelante y muchas veces yo me he puesto una máscara de agresividad para no mostrar el dolor. Esa Laura agresiva, peleona, gritona, es esa Laura que ha sufrido tanto y que nunca podía decir lo que sufría porque estaba para inspirar a las mujeres”, agregó.