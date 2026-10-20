Muere la modelo Sahara Ray, expareja de Justin Bieber

La modelo y empresaria australiana Sahara Ray, conocida por su vínculo con el cantante canadiense Justin Bieber, murió a los 34 años. La noticia fue confirmada por su familia, que informó que falleció en un hospital, acompañada por sus seres queridos.

“Era muy querida”, expresaron sus familiares al portal estadounidense TMZ. Hasta el momento, no se han divulgado las circunstancias del fallecimiento ni se ha confirmado una causa médica.

La muerte de Ray ocurre meses después del nacimiento de su primera hija, Snow, en enero de 2026. La pequeña tenía nueve meses, según la información difundida sobre la familia de la modelo.

Sahara Ray y sus problemas de salud

Ray construyó su carrera como modelo y diseñadora de trajes de baño. En 2014 fundó Sahara Ray Swim, su propia marca de ropa de playa, con la que desarrolló su faceta empresarial.

Hija del surfista australiano Tony Ray, vivió entre Australia, California y Hawái. Su presencia en redes sociales también contribuyó a su reconocimiento, hasta reunir cerca de 900,000 seguidores.

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En 2024, la modelo reveló que había sido diagnosticada con el síndrome de Guillain-Barré, un trastorno neurológico que puede afectar la movilidad. Según contó en sus redes sociales, la enfermedad apareció después de que un conductor en estado de embriaguez la atropellara.

“Mi vida entera cambió en un instante”, relató al referirse al accidente. Durante su recuperación, compartió las dificultades físicas que atravesó y los avances de su rehabilitación.

Aunque hizo público su diagnóstico, no se ha confirmado que el síndrome de Guillain-Barré estuviera relacionado con su muerte. Por ahora, su familia mantiene en reserva los detalles sobre el fallecimiento.

El breve vínculo con Justin Bieber

El nombre de Sahara Ray adquirió mayor notoriedad internacional en agosto de 2016, cuando fue fotografiada junto a Justin Bieber durante unas vacaciones en Hawái. En ese momento, el cantante tenía 22 años.

Las imágenes, difundidas el 5 de agosto, mostraban a ambos nadando sin ropa en una zona de cascadas.

La modelo Sahara Ray junto a Justin Bieber. (El Tiempo / GDA)

La publicación de las fotografías despertó el interés de los medios de entretenimiento y alimentó las especulaciones sobre una posible relación sentimental.

El portal TMZ fue uno de los primeros medios en divulgar el material, mientras que E! News también informó sobre el encuentro. Sin embargo, Bieber nunca confirmó públicamente que hubiera mantenido un noviazgo formal con la modelo.

Su maternidad y sus últimos años

En diciembre de 2021, Ray ingresó a un centro de tratamiento durante 30 días para abordar asuntos relacionados con la salud mental y las adicciones.

Años después, en enero de 2026, se convirtió en madre por primera vez. La modelo compartió en sus redes sociales parte de esta etapa y expresó el cariño que sentía por su hija, a quien describió como “todo mi corazón”.

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Tras conocerse su fallecimiento, algunos seguidores recordaron sus publicaciones, incluida una fotografía compartida en julio junto a la pequeña Snow.