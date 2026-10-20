Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
20 de octubre de 2026
83°Probabilidad de lluvias y tronadas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Muere la modelo Sahara Ray, expareja de Justin Bieber

La modelo australiana fue madre en enero de 2026 y enfrentaba problemas de salud desde hacía dos años

20 de octubre de 2026 - 5:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La modelo australiana Sahara Ray. (Instagram)
Por El Tiempo / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La modelo y empresaria australiana Sahara Ray, conocida por su vínculo con el cantante canadiense Justin Bieber, murió a los 34 años. La noticia fue confirmada por su familia, que informó que falleció en un hospital, acompañada por sus seres queridos.

RELACIONADAS

“Era muy querida”, expresaron sus familiares al portal estadounidense TMZ. Hasta el momento, no se han divulgado las circunstancias del fallecimiento ni se ha confirmado una causa médica.

La muerte de Ray ocurre meses después del nacimiento de su primera hija, Snow, en enero de 2026. La pequeña tenía nueve meses, según la información difundida sobre la familia de la modelo.

Sahara Ray y sus problemas de salud

Ray construyó su carrera como modelo y diseñadora de trajes de baño. En 2014 fundó Sahara Ray Swim, su propia marca de ropa de playa, con la que desarrolló su faceta empresarial.

Hija del surfista australiano Tony Ray, vivió entre Australia, California y Hawái. Su presencia en redes sociales también contribuyó a su reconocimiento, hasta reunir cerca de 900,000 seguidores.

En 2024, la modelo reveló que había sido diagnosticada con el síndrome de Guillain-Barré, un trastorno neurológico que puede afectar la movilidad. Según contó en sus redes sociales, la enfermedad apareció después de que un conductor en estado de embriaguez la atropellara.

“Mi vida entera cambió en un instante”, relató al referirse al accidente. Durante su recuperación, compartió las dificultades físicas que atravesó y los avances de su rehabilitación.

Aunque hizo público su diagnóstico, no se ha confirmado que el síndrome de Guillain-Barré estuviera relacionado con su muerte. Por ahora, su familia mantiene en reserva los detalles sobre el fallecimiento.

El breve vínculo con Justin Bieber

El nombre de Sahara Ray adquirió mayor notoriedad internacional en agosto de 2016, cuando fue fotografiada junto a Justin Bieber durante unas vacaciones en Hawái. En ese momento, el cantante tenía 22 años.

Las imágenes, difundidas el 5 de agosto, mostraban a ambos nadando sin ropa en una zona de cascadas.

La modelo Sahara Ray junto a Justin Bieber.
La modelo Sahara Ray junto a Justin Bieber. (El Tiempo / GDA)

La publicación de las fotografías despertó el interés de los medios de entretenimiento y alimentó las especulaciones sobre una posible relación sentimental.

El portal TMZ fue uno de los primeros medios en divulgar el material, mientras que E! News también informó sobre el encuentro. Sin embargo, Bieber nunca confirmó públicamente que hubiera mantenido un noviazgo formal con la modelo.

Su maternidad y sus últimos años

En diciembre de 2021, Ray ingresó a un centro de tratamiento durante 30 días para abordar asuntos relacionados con la salud mental y las adicciones.

Años después, en enero de 2026, se convirtió en madre por primera vez. La modelo compartió en sus redes sociales parte de esta etapa y expresó el cariño que sentía por su hija, a quien describió como “todo mi corazón”.

Tras conocerse su fallecimiento, algunos seguidores recordaron sus publicaciones, incluida una fotografía compartida en julio junto a la pequeña Snow.

Por ahora, su fallecimiento ha vuelto a poner en el foco su trayectoria como modelo y empresaria, así como algunos de los episodios personales que marcaron su vida.

Tags
influencerMuertesJustin Bieber
ACERCA DEL AUTOR
El Tiempo / GDA
La primera edición del periódico EL TIEMPO circuló el 30 de enero de 1911. Nuestra misión es entregar a las audiencias productos y contenidos confiables, relevantes y oportunos, comprometidos con la...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 20 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: