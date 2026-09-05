Muere influencer embarazada casi dos meses después de ser brutalmente agredida en India

La influencer Manjeet Kaur, de 28 años, murió casi dos meses después de que presuntamente fue agredida y quemada por dos conocidos sin identificar en Chandigarh, India.

El 3 de julio, la creadora de contenido fue secuestrada, agredida, atada a un árbol y sufrió quemaduras, por lo que tuvo que ser ingresada en un hospital local y recuperó la conciencia el 5 de agosto, según The Hindu, aunque murió tres semanas después.

La víctima estuvo en cuidados intensivos y recibió tratamiento especializado en la UCI de Quemados.

El jefe de policía declaró: “Estamos revisando todas las grabaciones de las cámaras de seguridad disponibles. Hemos revisado las grabaciones de las tiendas y de una gasolinera aquí en el Sector 34 y también cerca de la ruta. Pero no hay ninguna pista clara sobre el vehículo ni sobre el acusado. Incluso la madre no tiene ni idea. Si supiéramos qué vehículo era, sería más fácil”.

Kaur estaba divorciada, tenía un hijo de siete años que vive con su padre y estaba embarazada de siete semanas el 26 de agosto.