Popular influencer hace viaje relámpago para conciertos de Bad Bunny en Puerto Rico

Miles de puertorriqueños han colmado las redes sociales con quejas y críticas al no poder adquirir boletos para las próximos dos conciertos de Bad Bunny ante el auge que hubo ayer, miércoles, cuando millones de usuarios se conectaron en la fila virtual.

Se espera que unas 60,000 personas ocupen el sábado 22 y domingo 23 de agosto el Estadio Hiram Bithorn en San Juan para disfrutar del cierre de la gira mundial “DeBÍ TiRAR MáS FOTOS, Cerramos en Casa”.

Uno de los agraciados que se gozará en espectáculo de Bad Bunny será el influencer y artista Chris Lloyd quien tan pronto supo del anuncio del intérprete no dudo en tomar un avión rumbo a Puerto Rico. El artista conocido por dibujar conciertos y eventos en vivo directamente desde el público, viene a la isla exclusivamente al concierto de la estrella global.

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Lloyd asistió al concierto de Bad Bunny en Londres donde además estuvo la estrella Adele, quien hasta se exhibió una pava durante el espectáculo.

En el video que Lloyd compartió hoy, jueves, se observa al influencer desde el aeropuerto con la premisa de que Bad Bunny anuncia dos últimos conciertos de regreso a casa en Puerto Rico y acto seguido aparece la pantalla de un vuelo de Iberia con destino a San Juan.