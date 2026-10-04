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Susan Sarandon cumple 80 años

La actriz está inmersa en el activismo tras triunfar en Hollywood

4 de octubre de 2026 - 10:17 AM

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La actriz estadounidense Susan Sarandon se encuentra de celebración este 4 de octubre por sus 80 años. EFE/EPA/ETTORE FERRARI (ETTORE FERRARI)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Nueva York - La actriz Susan Sarandon cumple este domingo 80 años dedicada al activismo por causas progresistas, desde el fin de la guerra en Gaza hasta la justicia social, mientras mantiene una brillante carrera en Hollywood que sigue dándole frutos.

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La ganadora del Oscar por “Dead Man Walking” (1995) es una de las pocas figuras del cine que se atreven a posicionarse políticamente pese a las consecuencias: en 2023 su agencia de representación, UTA, rompió su contrato, pero ella sigue manifestándose y trabajando.

Recientemente me han quitado películas porque hay agencias que siguen diciéndole a la gente que no me contrate”, reconoció Sarandon a principios de septiembre en el Festival de Venecia, donde presentaba su último filme, el drama romántico “The Echo Chamber”.

Días después, la artista, habitual en manifestaciones en favor de Palestina, volvía a la carga y era arrestada junto a otros activistas en su Nueva York natal, en una protesta contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, presente en la Asamblea General de la ONU.

Aunque denunció que la “estructura de poder” en el cine sigue cargando contra los críticos con el Gobierno de Israel, dijo sentirse querida por el público internacional, algo que quedó patente cuando a principios de año acudió a la gala de los premios Goya en España.

Allí, fue reconocida con el Goya Internacional por su “filmografía extraordinaria, con interpretaciones inolvidables en obras maestras y también en películas que forman parte de la cultura popular”, así como “su valiente compromiso político y social”.

En un emotivo discurso, apeló a mirar el futuro con esperanza y reivindicó valores como la bondad, la valentía o la compasión, además de elogiar al presidente español, Pedro Sánchez, y los artistas que hablan “claro” frente a un mundo “dominado por la violencia y la crueldad”.Y es que Sarandon exhibe un carácter fuerte, parecido al de los personajes que ha elegido a lo largo de su carrera, forjado desde su infancia como la mayor de nueve hermanos en una familia católica en Nueva York y más adelante como madre trabajadora.

Nacida Susan Abigail Tomalin, tomó el apellido de su primer marido, el actor Chris Sarandon, a quien acompañó a una audición en la que acabaría siendo ella la elegida para protagonizar el filme ‘Joe, ciudadano americano’ (1970), y no paró.

Nominada nueve veces a los Globos de Oro y cinco a los Oscar, ganó este último por el papel de una monja que acompaña a un condenado a muerte en ‘Dead Man Walking’, y es recordada por otras cintas como ‘Bull Durham’, ‘Stepmom’ o ‘Little Women’ y la serie de televisión ‘Feud’.Sus últimos proyectos incluyen ‘The accompanist’ (2026), ‘Nonnas’ (2025), ‘Las cuatro fantásticas’ (2024) junto a Bette Midler o Megan Mullally, o ‘Maybe I do’, junto a Diane Keaton y Richard Gere.

Entremedias, no ha dejado de ser combativa: ha protestado contra la guerra del Golfo, el conflicto en Irak o la política migratoria del presidente Donald Trump, y ha hecho campaña por la igualdad del colectivo LGTB, contra la explotación infantil o a favor de los sindicatos.Hace tres años, se enfundó un delantal en una pizzería de Brooklyn, en una acción organizada por una ONG para reclamar mejores salarios para los camareros, y destacó su “orgullo progresista” mientras tomaba nota.

“Está claro que nunca nada importante llegó desde arriba: siempre ha sido el pueblo. Y eso tenemos que hacer: despertar a la gente, porque juntos somos fuertes”, dijo entonces a los periodistas.En lo personal, tiene tres hijos: Eva Amurri, fruto de su relación con el director italiano Franco Amurri, y John y Miles Robbins, de su relación de dos décadas con el director y actor Tim Robbins. Es abuela de tres nietos, un papel que ha asegurado disfrutar “malcriando” a los pequeños.

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Susan SarandonÓscar Premios Oscar
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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