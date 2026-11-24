Bad Bunny, Gloria y Emilio Estefan presentan las dos emisoras de música latina de “Grand Theft Auto VI” (GTA VI), el videojuego ambientado en una versión ficticia de Florida (EE.UU.), que incluye temas de Karol G, Rosalía, Celia Cruz y Camila Cabello.

Según los créditos oficiales del videojuego el cantante puertorriqueño, en el papel de “El Martillo”, y su compatriota RaiNao, como “La Gata”, conducen “Cocoteo FM”, una emisora de 30 canciones que va del reguetón y el “dembow” a la bachata y el merengue.

En ella suenan, entre otros, Karol G, Feid, Rauw Alejandro, Myke Towers, Young Miko, Jhayco, Anuel AA, Don Omar, Calle 13, Farruko, El Alfa, Romeo Santos, Elvis Crespo, Tokischa, Arca, Kali Uchis y Fuerza Regida, además de las españolas Rosalía, Judeline y BB Trickz.

Bad Bunny suena con tres canciones, entre ellas “Otra noche en Miami”, e interpreta además a un personaje del juego, “Mítico Mario”.

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1 / 27 | Se despide Bad Bunny de Puerto Rico . La última función en el Estadio Hiram Bithorn estuvo marcada por momentos de conexión con el público. - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 27 Se despide Bad Bunny de Puerto Rico La última función en el Estadio Hiram Bithorn estuvo marcada por momentos de conexión con el público. Ramon "Tonito" Zayas Compartir

Emisoras latinas

El matrimonio Estefan, de origen cubano, conduce la segundo emisora, “Radio La Ola”, con 25 clásicos de la salsa y la música tropical, entre ellos “Pedro Navaja”, de Rubén Blades y Willie Colón, y “Mi tierra”, de la propia Gloria Estefan.

Por esa emisora pasan también Celia Cruz, Benny Moré, Cachao, Héctor Lavoe, Óscar D”León, El Gran Combo de Puerto Rico, Joe Arroyo, Willy Chirino y Wilfrido Vargas, entre otros.

Gloria Estefan repite en la emisora de pop de los años ochenta con “Dr. Beat”, de su grupo Miami Sound Machine, y Celia Cruz, en la emisora oculta de música haitiana, con la versión de “Guantanamera” de Wyclef Jean.

El álbum oficial, con 34 canciones originales, incluye temas de Rauw Alejandro, Jhayco, Fuerza Regida, Kali Uchis con Helado Negro, Arca, Camila Cabello, Cardi B, Omar Apollo y el dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso, según la web de la desarrolladora estadounidense Rockstar Games.

Los latinos de otras emisoras

Fuera de las emisoras latinas aparecen Pitbull, en la de pop y en la de rap del sur, y J Balvin, en la haitiana, con el DJ Michaël Brun.

La emisora de metal la presentan dos miembros de la banda estadounidense Slayer, el guitarrista Kerry King y su cantante, el chileno Tom Araya.

En la de música clásica, su presentadora, la pianista china Yuja Wang, interpreta el Concierto para piano n.º 2 de Prokófiev con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, dirigida por Gustavo Dudamel.

La banda sonora original es obra del dúo francés Justice, y en la música complementaria colaboran productores de origen latino como el cubanoestadounidense Danny Daze, Nick León, hijo de colombianos, y DJ Python, de familia ecuatoriana y argentina.