¿Hay algún gamer en tu vida o en tu trabajo? Despídete de él por un tiempo… y ponte al día sobre “GTA VI”.

Se trata de “Grand Theft Auto VI”, la última entrega de la serie de videojuegos hiperviolentos de mundo abierto que ha satirizado la cultura estadounidense con versiones ficticias de Nueva York y Los Ángeles, y que ahora regresa a su versión soleada de Miami: Vice City.

El primer juego nuevo de “GTA” en 13 años —un lapso tan largo que se convirtió en motivo de broma— tiene el poder de hacer que millones de personas se desconecten de sus vidas reales antes de la festividad de Acción de Gracias en Estados Unidos. Con una campaña de lanzamiento a gran escala que incluye enormes vallas publicitarias, la toma de control de un partido de la NBA y una banda sonora repleta de ganadores del Grammy, “GTA VI” afectará la vida de decenas de millones de personas, incluyendo a muchos que no son jugadores.

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Incluso para quienes nunca toman un control, YouTube, los memes y los videos virales ampliarán el alcance del juego, su contenido provocativo y sus frases virales —como, por ejemplo, la omnipresente “wasted”— mucho más allá de quienes planean sesiones de juego a medianoche o momentos de descanso del trabajo.

“No solo están en juego las relaciones”, señala un modelo de texto estándar para un acuerdo de licencia que se presentará a Recursos Humanos. “Cada generación de consolas tiene un juego que aleja a sus jugadores de la vida cotidiana por un tiempo, y Grand Theft Auto VI se perfila para hacerlo a una escala que nadie ha probado realmente”.

Ahora llega la versión VI, y aquí vamos de nuevo: el juego comenzó su recorrido por todo el mundo el jueves a la medianoche, hora local, arrancando en Nueva Zelanda y dejando a los jugadores norteamericanos con gran expectación.

Es una narrativa envolvente que transporta a los jugadores a otro mundo

Hoy en día forma parte de la cultura, pero el lanzamiento de un juego de la serie “Grand Theft Auto” no siempre ha suscitado tanta atención y admiración por parte del público en general. Las primeras versiones fueron objeto de críticas contundentes por su violencia —contra la policía, las mujeres y transeúntes inocentes— y por el énfasis en el sexo casual, incluso con prostitutas.

Take-Two Interactive, la editorial responsable del fenómeno “GTA”, ha impregnado sus mundos ficticios de sátira social. Un personaje de “GTA V”, por ejemplo, provocó una demanda por parte de la actriz Lindsay Lohan debido a supuestas similitudes. Un tribunal de Nueva York desestimó el caso.

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Los expertos señalan que los juegos de la serie “GTA” suelen tener una larga vida útil, y que la pausa de 13 años en esta ocasión ha dado tiempo de sobra para que “GTA” se incorpore a la cultura a través de videos en redes sociales y memes. Se espera una explosión de videos sobre “GTA VI” en los próximos días, a medida que la gente descubra nuevos aspectos del juego.

La historia de “GTA VI” gira en torno a una pareja, y las primeras reseñas del juego han destacado que presenta una profundidad en el desarrollo de las relaciones que va más allá de los atracos violentos y los robos a bancos.

“Es una obra de entretenimiento increíble. Pero también desde el punto de vista cultural, por la forma en que da vida a un mundo simulado. Y la forma en que usan la música, y el mundo que construyen, es realmente increíble. Además, está creado por 4,700 personas que trabajaron durante una década para construirlo, así que es un juego monumental en cuanto a la escala y el alcance de lo que representa”, dijo el periodista especializado en videojuegos Geoff Keighley.

La franquicia “Grand Theft Auto” ha vendido más de 470 millones de unidades en todo el mundo, según la editorial Take-Two Interactive. “Grand Theft Auto V”, lanzado en 2013, representa más de 230 millones de esas ventas y generó mil millones de dólares en ventas al por menor en solo tres días. Pasará un tiempo antes de que se den a conocer las cifras de ventas de “GTA VI”.

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Se centra en una pareja que intenta triunfar en el mundo del crimen

Los protagonistas de este juego de mundo abierto son una pareja, Lucía y Jason, que intentan mejorar su situación mediante actividades delictivas.

Lucia acaba de salir de la cárcel, mientras que Jason, un exsoldado que se involucró con narcotraficantes en “Leonida Keys”, el mundo del juego, está buscando un nuevo rumbo. El juego resulta especialmente cercano para los residentes de Florida.

Las primeras reseñas de “GTA VI” elogian su nivel de detalle, las opciones que permiten a los jugadores resolver algunas interacciones sin recurrir a la violencia y el cuidado que deben tener los jugadores al manejar la relación entre Jason y Lucía.

Además, a algunos jugadores les parece divertido simplemente “conducir” por el mundo virtual del juego. (Aunque en esta edición hay que hacerlo con más cuidado, como señala el New York Times en su reseña.)

Aquí puedes ver los tráilers de la nueva versión de “GTA VI”.

Los neozelandeses fueron los primeros en probarlo, y las reseñas son buenas

Adam Simmons, de 50 años, encendió el juego a medianoche en Nueva Zelanda. Lo mantuvo a bajo volumen para no despertar a su esposa y a sus hijas. Simmons, un director de fotografía que se mudó a Nueva Zelanda hace apenas cinco meses desde Portland, Oregón, quedó impresionado.

“De verdad sientes que estás en un mundo”, dijo. “Los lugares y la forma en que están diseñados se sienten auténticos”.

Jugó durante aproximadamente una hora antes de irse a dormir. El trabajo es una prioridad, aunque, en broma, espera que Vice City lo distraiga en los próximos días. “Tengo mi propia empresa que debo administrar”, dijo. “Así que soy el jefe, pero también voy a perder ventas porque salió un videojuego”.

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Hace que los jugadores reajusten sus vidas para poder jugar, y a algunos empleadores les parece bien

Algunas organizaciones llevan meses planeando cómo dar cabida al gran interés que despierta jugar el juego el día de su lanzamiento.

Al menos una unidad del Ejército de los Estados Unidos ofreció un bono por reengancharse que incluía cuatro días para jugar “GTA VI” desde su lanzamiento. Logitech, el fabricante de teclados, ratones y periféricos para videojuegos, anunció que les daría a sus 7,000 empleados un día libre remunerado para jugar videojuegos —ya sea “GTA” o cualquier otro de su elección—.

Una institución educativa alemana ofrece un curso remunerado de tres días para que los participantes jueguen y apliquen lo aprendido en lecciones sobre la construcción de comunidades, la colaboración y la narración de historias.

Probablemente escucharás su música aunque no toques ningún instrumento

Una de las muchas formas en que el nuevo “Grand Theft Auto” está calando en la cultura es a través de la música.

La música lleva mucho tiempo formando parte de la experiencia del juego, con estaciones de radio ficticias y bandas sonoras cuidadosamente seleccionadas que acompañan a los jugadores mientras conducen por las ciudades de la serie.

“Grand Theft Auto VI: The Album”, una recopilación de 34 canciones originales relacionadas con el juego, saldrá a la venta este viernes.

El 11 de diciembre está previsto el lanzamiento de un álbum independiente de 30 canciones titulado “Grand Theft Auto VI: Original Score”, a cargo del dúo francés de música electrónica Justice, ganador de un Grammy. La banda sonora adaptativa está diseñada para cambiar según dónde se encuentren los jugadores y qué estén haciendo, e incluye colaboraciones con Tame Impala, SZA, King Gizzard & The Lizard Wizard y Gesaffelstein.

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Este fin de semana está previsto un festival de música en Miami con artistas de “GTA VI”, y parte de la música se está transmitiendo en las emisoras de SiriusXM.

Eso significa que la música del juego pronto podría formar parte de los viajes en auto de la gente por la ciudad en la vida real. A veces, al parecer, la vida imita al arte.

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