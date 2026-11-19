La cantante puertorriqueña Lucecita Benítez estuvo hospitalizada hace dos semanas debido a una pulmonía, pero, afortunadamente, ya se encuentra fuera de peligro y recuperándose en su residencia en San Juan, informó la representante de la artista, Helga García.

Ante los rumores que han circulado sobre el estado de salud de “La voz nacional de Puerto Rico”, García compartió un mensaje en las redes sociales de Perfect Partners, empresa que preside, para aclarar el cuadro de salud de la artista.

“Ante los rumores que han circulado sobre el estado de salud de nuestra querida Lucecita Benítez, queremos llevar un mensaje de tranquilidad a su público y a todos los que han expresado preocupación por ella. Hace aproximadamente dos semanas, Lucecita estuvo hospitalizada a consecuencia de una pulmonía. Afortunadamente. la artista se encuentra fuera de peligro y ya está en su residencia, donde continúa su recuperación siguiendo estrictamente las recomendaciones de sus médicos”, indicó García.

PUBLICIDAD

Asimismo, señaló que Benítez está respondiendo favorablemente a los tratamientos y que su pasión por la música permanece intacta.

“Nos complace informar que está respondiendo favorablemente a los tratamientos y que su pasión por la música permanece tan viva como siempre. Como ella misma ha expresado en múltiples ocasiones: ‘Solo dejaré de cantar cuando ya no esté’. Esa determinación y amor por su público siguen intactos”, añadió García.

De hecho, la intérprete mantiene sus planes de regresar a los escenarios por lo que sigue en pie su concierto especial dedicado a las madres, previsto para mayo de 2027.

En el mensaje, la representante también agradeció las oraciones, los buenos deseos y las múltiples muestras de afecto que el público le ha enviado a la artista durante este proceso.