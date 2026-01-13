Proponen cambiar el nombre de la Plaza del Quinto Centenario en honor a Lucecita Benítez

Lucecita Benítez es mucho más que una cantante; es un fenómeno cultural que ha sabido rescatar la seriedad del mensaje a través de la música. A lo largo de las décadas, su voz ha servido de puente entre la nostalgia de la Nueva Ola y la profundidad de la canción social, consolidándose como “la voz nacional” que trasciende generaciones.

En reconocimiento a la extensa trayectoria e invaluable aportación al quehacer artístico cultural puertorriqueño de la intérprete nacida en Bayamón, la gobernadora Jenniffer González Colón, junto a la Asamblea Legislativa, sometieron una medida para designar la actual Plaza del Quinto Centenario, en el Viejo San Juan, como la Plaza del Quinto Centenario Lucecita Benítez.

La propuesta, además, incluye la realización de una actividad para develar el nombre y la colocación de una tarjeta conmemorativa. El evento oficial estaría a cargo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico y el municipio de San Juan.

“Honramos hoy a Lucecita Benítez no solo por su música, sino por el legado cultural que ha dado forma al espíritu de nuestro pueblo. Que esta plaza del Quinto Centenario Lucecita Benítez a la cual le dedicaremos su nombre en vida, sea un símbolo permanente de gratitud por su contribución inigualable a la historia y el arte de Puerto Rico. Agradezco que Lucecita haya aceptado este homenaje a nombre del pueblo de Puerto Rico”, expresó González Colón.

Bénitez, de 83 años, comenzó a forjar su camino en la década de 1960 como figura central del movimiento de la Nueva Ola. Sin embargo, su evolución artística la llevaría mucho más allá de los éxitos radiales, convirtiéndose en una intérprete de fuerza telúrica capaz de transformar cualquier escenario con su presencia y voz profunda.

Plaza del Quinto Centenario, Viejo San Juan. (Xavier Garcia)

Su victoria en el primer Festival de la Canción Latina, en 1969, con el tema “Génesis”, que se convirtió en un himno de amor y esperanza, la hizo pionera en llevar la música puertorriqueña al mundo. Desde entonces, ha trabajado activamente en abrir caminos para futuras generaciones de cantantes y ha sido enfática en la importancia de una voz con propósito emocional y político.

En 2026 la presencia de Benítez se mantiene vigente. Su concierto “Claro y musical” programado para marzo en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré de Santurce y la propuesta de renombrar la Plaza del Quinto Centenario para rendirle homenaje lo confirman.