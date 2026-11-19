La cuenta regresiva para conocer quién se coronará como Miss Universe 2026 en Puerto Rico ya comenzó.

Las 118 candidatas, que llegaron a la isla desde el pasado 8 de noviembre para dar inicio a la concentración de la 75.ª edición del certamen, han participado en diversas actividades alrededor de Puerto Rico y ya están listas para las tres noches de competencia que se celebrarán en el Coliseo de Puerto Rico y que las acercarán un paso más a su sueño de convertirse en la sucesora de Fátima Bosch.

Esto es todo lo que debes saber rumbo a la gran final de Miss Universe 2026

Sábado, 21 de noviembre | 8:00 p.m.

Competencia de traje típico

En este evento, cada delegada presentará ante el público un traje inspirado en su país, en el que se incorporan símbolos patrios, elementos folclóricos e incluso referencias históricas.

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Esta competencia es una de las más vistosas del certamen, pues muestra la creatividad de las participantes y la diversidad cultural de las naciones que representan.

La presentación estará a cargo de Miss Universe 2006, la puertorriqueña Zuleyka Rivera.

1 / 19 | Una noche de elegancia y glamour: la moda puertorriqueña brilla en la pasarela de Miss Universe. Las candidatas de Miss Universe 2026 desfilaron con creaciones de diseñadores puertorriqueños durante el evento “Runway to the Universe”. En la foto Miss Panamá, Gabriela González, - Suministradas/Instagram Miss Universe 1 / 19 Una noche de elegancia y glamour: la moda puertorriqueña brilla en la pasarela de Miss Universe Las candidatas de Miss Universe 2026 desfilaron con creaciones de diseñadores puertorriqueños durante el evento “Runway to the Universe”. En la foto Miss Panamá, Gabriela González, Suministradas/Instagram Miss Universe Compartir

Domingo, 22 de noviembre | 8:00 p.m.

Competencia preliminar

Esta noche, las delegadas regresarán al escenario para participar en la competencia preliminar. En esta ocasión, se sumarán las puntuaciones obtenidas por cada candidata durante la entrevista privada con el jurado, así como su desempeño en las pasarelas en traje de baño y vestido de gala. Será una oportunidad clave para asegurar un espacio entre las semifinalistas.

Cabe destacar que los fanáticos también tienen la oportunidad de llevar a su candidata al Top 30 mediante la votación oficial, disponible en missuniverseorg.com/vote.

La presentación estará a cargo de otra reina de belleza puertorriqueña: Miss Universe 2001, Denise Quiñones.

1 / 19 | Miss Universe 2026 rinde homenaje a Marisol Malaret: ¡así lucen las candidatas!. Miss Universe Kazajstán. - Suministrada 1 / 19 Miss Universe 2026 rinde homenaje a Marisol Malaret: ¡así lucen las candidatas! Miss Universe Kazajstán. Suministrada Compartir

Martes, 24 de noviembre | 8:00 p.m.

Competencia final y noche de coronación

El presentador de televisión Mario López y Miss Universe 2022, R’Bonney Gabriel, estarán a cargo de conducir la gran final del certamen.

Por su parte, Miss Universe 1993, la puertorriqueña Dayanara Torres y la actriz estadounidense Zuri Hall tendrán a su cargo los comentarios durante la transmisión.

En esta última noche de competencia se dará a conocer el grupo de semifinalistas, quienes continuarán su camino hacia la corona de Miss Universe 2026.

Finalmente, Miss Universe 2025, Fátima Bosch, entregará a su sucesora la nueva corona, denominada “El Resplandor del Legado Eterno”.

La pieza de alta joyería fue creada por el reconocido diseñador George Wittels, en colaboración con Maison d’OR, una casa privada de alta joyería con sede en París. Está elaborada en oro blanco de 18 quilates y adornada con 3,150 diamantes.

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Revelan la corona de Miss Universe 2026 La presentación estuvo a cargo del principal oficial ejecutivo de la Organización Miss Universe, Ronald Day, la Directora Ejecutiva de la Compañía de Turismo, Willianette Robles y la Miss Universe 2025, Fátima Bosch.

¿Dónde ver las competencias?

En Puerto Rico, todas las transmisiones serán por Wapa TV y Wapa.tv

- Competencia de Traje Típico

Antesala: 6:00 p.m. a 7:00 p.m.

Transmisión: 7:00 p.m. a 9:00 p.m.

- Competencia Preliminar

Antesala: 6:00 p.m. a 7:00 p.m.

Transmisión: 7:00 p.m. a 9:30 p.m.

- Noche Final de Miss Universe

Antesala: 8:00 p.m. a 9:00 p.m.

Competencia final: 9:00 p.m. a 12:00 a.m.

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En Estados Unidos por Telemundo y en transmisión simultánea por Peacock.