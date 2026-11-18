Las candidatas de Miss Universe 2026 desfilaron con creaciones de diseñadores puertorriqueños durante el evento “Runway to the Universe”. En la foto Miss Panamá, Gabriela González,

Miss Universe 2026 se viste de moda puertorriqueña. Las candidatas de Miss Universe 2026 desfilaron con creaciones de diseñadores puertorriqueños durante el evento “Runway to the Universe”. En la foto Miss Panamá, Gabriela González,

1 / 19 | Miss Universe 2026 se viste de moda puertorriqueña. Las candidatas de Miss Universe 2026 desfilaron con creaciones de diseñadores puertorriqueños durante el evento “Runway to the Universe”. En la foto Miss Panamá, Gabriela González, - Suministradas/Instagram Miss Universe

San Juan - Las candidatas de Miss Universe 2026 se adueñaron de la pasarela con las creaciones de diseñadores puertorriqueños durante el “Runway to the Universe”, celebrado la noche del martes en el Coca-Cola Music Hall, en el Distrito T-Mobile.

La velada permitió que 116 delegadas lucieran, junto a sus bandas, elegantes y sofisticadas piezas de 27 diseñadores locales, en una pasarela en la que cada una tuvo la oportunidad de brillar ante los presentes.

El evento reunió también a importantes figuras vinculadas al certamen de belleza, como Miss Universe 2024, la danesa Victoria Kjær Theilvig , así como a representantes de la industria de la moda local y el entretenimiento, en una noche que destacó el talento y la creatividad de los diseñadores puertorriqueños.

Miss Universe Puerto Rico 2013, Monic Pérez, fue la animadora de la velada, mientras que Madison Anderson Berríos, primera finalista de Miss Universe 2019, estuvo a cargo del número musical de apertura.

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Los diseñadores participantes fueron Gustavo Arango, Stella Nolasco, Lisa Cappalli, José Raúl, Marcos Carrazana, Juan Colón, Lisa Thon, David Antonio, Jaer Cabán, Sonia Rivera, Heriberto Vázquez, Lisa Porrata, Carlos Javian, Héctor Molina, Jennifer Crespo, Juan Carlos Collazo, Antuanne, Hernán Nadal, Valdy, Luis López, Javier Arnaldo, Elier Aubret, Carlos Alberto, Ya de Diego, Wilberto Pérez, Luis Antonio y Carlota Alfaro.

Cabe destacar que este desfile, que forma parte de las actividades de la 75.ª edición del certamen de belleza, también representó otra gran prueba de desenvolvimiento, proyección y conexión con la fanaticada.

Jennifer Barreto, Miss Universe Puerto Rico 2026. (Suministrada/Compañía de Turismo)

Candidatas como Brasil, Chile, México, India, Myanmar, República Dominicana, Nueva Zelanda, Tanzania, Turks and Caicos, Colombia, Países Bajos, Francia, Uganda y Venezuela se llevaron numerosos aplausos del público.

El evento también marcó el regreso a la pasarela de la candidata cubana, Mia Dio, quien recibió un fuerte respaldo de los presentes, luego de haber sido hospitalizada el pasado fin de semana por una intoxicación alimentaria que la mantuvo ausente de varios encuentros relacionados con el certamen.

Entre las delegadas que más se destacaron estuvieron Miss Filipinas, Bea Millan-Windorski; Miss Nicaragua, Jasmine Blandford; y la anfitriona, Jennifer Barreto, quienes aprovecharon la pasarela para posar y conectar tanto con las cámaras como con el público.

La noche cerró con la actual Miss Universe 2025, Fátima Bosch, quien modeló una pieza del diseñador Carlos Alberto.

El desfile, producido por San Juan Moda en colaboración con la Compañía de Turismo de Puerto Rico, cumplió con las expectativas, luego de la pasarela “Beauty on the Beach”, celebrada la noche del pasado viernes en el Hotel Caribe Hilton en San Juan, que recibió numerosas críticas en las redes sociales e incluso de la propia organización de Miss Universe, tras no cumplir con los estándares de “profesionalismo, excelencia y calidad”, luego de que varias candidatas sufrieran tropiezos durante el desfile.

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Entretanto, la competencia de belleza se encuentra en su etapa culminante.