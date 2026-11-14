Jennifer Barreto, Miss Universe Puerto Rico 2026, deslumbró en el evento "Beauty on the Beach", que se celebró en el hotel Caribe Hilton, en San Juan.

1 / 12 “Beauty on the Beach”: entre tropiezos, candidatas de Miss Universe 2026 muestran sus destrezas de pasarela

“Beauty on the Beach”: entre tropiezos, candidatas de Miss Universe 2026 muestran sus destrezas de pasarela. Jennifer Barreto, Miss Universe Puerto Rico 2026, deslumbró en el evento "Beauty on the Beach", que se celebró en el hotel Caribe Hilton, en San Juan.

1 / 12 | “Beauty on the Beach”: entre tropiezos, candidatas de Miss Universe 2026 muestran sus destrezas de pasarela. Jennifer Barreto, Miss Universe Puerto Rico 2026, deslumbró en el evento "Beauty on the Beach", que se celebró en el hotel Caribe Hilton, en San Juan. - Carlos Rivera Giusti/Staff

El sonido de las olas y la brisa del mar sirvieron de escenario para el desfile de traje de baño de las candidatas de la 75.ª edición de Miss Universe, celebrado este viernes en el Hotel Caribe Hilton, en San Juan.

Aunque inicialmente se indicó que todas las delegadas participarían en “Beauty on the Beach”, horas antes del evento se informó que solo desfilaría una parte de ellas.

La actividad, convocada para las 6:00 p.m., comenzó alrededor de las 8:30 p.m., luego de que se confirmara la participación de 70 de las 116 candidatas, una cifra que no estuvo muy alejada de lo que esperaban los presentes y seguidores de los certámenes de belleza desde un principio.

Las candidatas lucieron trajes de baño de una y dos piezas en colores como verde, amarillo, violeta, negro y fucsia.

A pesar de algunos tropiezos al caminar sobre la alfombra y la arena, como les ocurrió a Miss Filipinas, Bea" Millan-Windorski y a Miss Perú, Luren Marquéz, entre otras, las participantes lograron completar el recorrido y mostrar sus propuestas ante el público.

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También llamó la atención la presencia en primera fila del productor musical puertorriqueño Vicente Saavedra, prometido de Miss Colombia, María Alejandra López.

1 / 50 | Resplandecen las candidatas a Miss Universe durante la presentación de la nueva corona. Durante la develación de la nueva corona, en la foto, Miss Ghana, Belvy Naa Ofori, al centro, acompañada al fondo por Miss Grecia. - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 50 Resplandecen las candidatas a Miss Universe durante la presentación de la nueva corona Durante la develación de la nueva corona, en la foto, Miss Ghana, Belvy Naa Ofori, al centro, acompañada al fondo por Miss Grecia. Ramon "Tonito" Zayas Compartir

Entre las representantes que desfilaron y acapararon las miradas estuvieron Miss Filipinas; Mia Dio, de Cuba; Melissa Núñez, de República Dominicana; Clara Vegas, de Venezuela; y la anfitriona, la puertorriqueña Jennifer Barreto, quien recibió el mayor apoyo del público al encontrarse en casa.