“Beauty on the Beach”: entre tropiezos, candidatas de Miss Universe 2026 muestran sus destrezas de pasarela
La concursantes desfilaron en traje de baño para el público puertorriqueño
14 de noviembre de 2026 - 10:17 PM
14 de noviembre de 2026 - 10:17 PM
El sonido de las olas y la brisa del mar sirvieron de escenario para el desfile de traje de baño de las candidatas de la 75.ª edición de Miss Universe, celebrado este viernes en el Hotel Caribe Hilton, en San Juan.
Aunque inicialmente se indicó que todas las delegadas participarían en “Beauty on the Beach”, horas antes del evento se informó que solo desfilaría una parte de ellas.
La actividad, convocada para las 6:00 p.m., comenzó alrededor de las 8:30 p.m., luego de que se confirmara la participación de 70 de las 116 candidatas, una cifra que no estuvo muy alejada de lo que esperaban los presentes y seguidores de los certámenes de belleza desde un principio.
Las candidatas lucieron trajes de baño de una y dos piezas en colores como verde, amarillo, violeta, negro y fucsia.
A pesar de algunos tropiezos al caminar sobre la alfombra y la arena, como les ocurrió a Miss Filipinas, Bea" Millan-Windorski y a Miss Perú, Luren Marquéz, entre otras, las participantes lograron completar el recorrido y mostrar sus propuestas ante el público.
También llamó la atención la presencia en primera fila del productor musical puertorriqueño Vicente Saavedra, prometido de Miss Colombia, María Alejandra López.
Entre las representantes que desfilaron y acapararon las miradas estuvieron Miss Filipinas; Mia Dio, de Cuba; Melissa Núñez, de República Dominicana; Clara Vegas, de Venezuela; y la anfitriona, la puertorriqueña Jennifer Barreto, quien recibió el mayor apoyo del público al encontrarse en casa.
La velada permitió al público apreciar de cerca las destrezas de pasarela y el desenvolvimiento de las representantes en traje de baño, a 11 días de la gran final del certamen, programada para el 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.
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