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RaiNao anuncia concierto en el Coliseo Roberto Clemente

La cantante boricua será la voz de “La Gata” en la emisora Cocoteo FM de Grand Theft Auto VI, un nuevo paso en su proyección internacional

13 de noviembre de 2026 - 4:30 PM

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Rainao (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

San Juan - La artista puertorriqueña RaiNao anunció este viernes que ofrecerá un concierto en su natal Puerto Rico, en el Coliseo Roberto Clemente, el de 20 de febrero de 2027, en el marco de su gira “Marcriá”, homónima de su más reciente álbum, con la que se ha presentado en España, Estados Unidos y México.

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“Desde que hice este álbum, supe que era pa’ algo mucho más grande que escuchar. Porque lo hice pa” sentirnos, pa” mirarnos y probarnos. Pa” disfrutar tanto de la luz como de la oscuridad. Pa” gozar tanto del ruido como del silencio. Pa” volar entre recuerdos y nadar a la profundidad de las emociones. Llegó el momento de compartir todo eso de cerca”, expresó la cantante -en un comunicado-.

La presentación se llevará a cabo bajo la producción de Move Concerts y Noah Assad Presents y el anuncio se produce en un momento cumbre de la carrera internacional de la artista, tras confirmarse su participación en el Grand Theft Auto VI, uno de los videojuegos más esperados de la década.

Como parte de esta producción global, la artista boricua interpreta a “La Gata”, locutora de Cocoteo FM, la emisora dedicada a la música latina moderna dentro del juego, donde comparte la conducción con Bad Bunny, quien interpreta a “El Martillo”.

Los boletos para el concierto del 20 de febrero de 2027 ya están a la venta en Ticketera.

“Marcriá” es el segundo álbum de estudio de la intérprete, compuesto de dieciséis temas, que lanzó en mayo y con el que pretende “hacer crecer” los sonidos caribeños e “inmortalizar” algunas de sus voces.

El disco es una propuesta experimental escrita, producida y arreglada por RaiNao, quien fusiona ritmos caribeños como el guaguancó de la rumba cubana, sonidos de la bomba puertorriqueña y el reguetón mezclados con toques de jazz, salsa y sonidos experimentales, “para explorar el amor, la memoria, la transformación y la mortalidad”, dice la nota informativa.

El álbum tiene colaboraciones de leyendas como la cantante cubana Omara Portuondo, la banda puertorriqueña de reggae Cultura Profética y el icónico salsero Andy Montañez.

Así mismo, el trabajo cuenta con la participación de agrupaciones y artistas como la banda puertorriqueña del Laberinto del Coco, la banda dominicana de pop Solo Fernández y la participación especial del multifacético Frido Vargas.

RaiNao logró una gran exposición internacional tras colaborar con Bad Bunny en el exitoso tema “Perfumito nuevo”, de su más reciente álbum: “Debí tirar más fotos”.

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