Miss Universe 2026 pondrá a la venta más boletos
La organización del certamen realizó ajustes en la producción que permitieron habilitar nuevas secciones en el Coliseo de Puerto Rico
13 de noviembre de 2026 - 3:36 PM
13 de noviembre de 2026 - 3:36 PM
¡Más asientos para los fanáticos! Ante la gran acogida y el entusiasmo que ha generado la celebración del 75 aniversario de Miss Universe en Puerto Rico, Miss Universe Organization (MUO) anunció que pondrá a la venta 1,600 boletos adicionales para su histórica edición en la isla.
Para responder a la alta demanda y permitir que más fanáticos sean parte de esta celebración, la organización realizó ajustes en la producción que permitieron habilitar nuevas secciones en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot y ampliar la disponibilidad de boletos.
“La respuesta del público ha sido increíble. Tras haberse agotado los boletos disponibles para la gran final en menos de 48 horas, hemos recibido cientos de mensajes por parte de fanáticos de distintas partes del mundo interesados en que pusiéramos más boletos a la venta”, aseguró Ronald Day, principal oficial ejecutuvo de Miss Universe Organization. “Ellos hablaron y nosotros escuchamos”.
Las tres noches de eventos se celebrarán en el Coliseo de Puerto Rico, comenzando con la Competencia de Trajes Típicos, el sábado 21 de noviembre, seguida de la Competencia Preliminar el domingo, 22 de noviembre, y la Gran Final el martes, 24 de noviembre, cuando se coronará a la nueva Miss Universe.
Los boletos adicionales estarán disponibles a través de ticketera.com.
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