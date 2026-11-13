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Miss Universe 2026 pondrá a la venta más boletos

La organización del certamen realizó ajustes en la producción que permitieron habilitar nuevas secciones en el Coliseo de Puerto Rico

13 de noviembre de 2026 - 3:36 PM

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Fátima Bosch, Miss Universe 2025, formará parte de todos los eventos que se llevarán a cabo en el Coliseo de Puerto Rico, como parte de la celebración de Miss Universe 2026. (Ramon "Tonito" Zayas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

¡Más asientos para los fanáticos! Ante la gran acogida y el entusiasmo que ha generado la celebración del 75 aniversario de Miss Universe en Puerto Rico, Miss Universe Organization (MUO) anunció que pondrá a la venta 1,600 boletos adicionales para su histórica edición en la isla.

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Para responder a la alta demanda y permitir que más fanáticos sean parte de esta celebración, la organización realizó ajustes en la producción que permitieron habilitar nuevas secciones en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot y ampliar la disponibilidad de boletos.

La respuesta del público ha sido increíble. Tras haberse agotado los boletos disponibles para la gran final en menos de 48 horas, hemos recibido cientos de mensajes por parte de fanáticos de distintas partes del mundo interesados en que pusiéramos más boletos a la venta”, aseguró Ronald Day, principal oficial ejecutuvo de Miss Universe Organization. “Ellos hablaron y nosotros escuchamos”.

Durante la develación de la nueva corona, en la foto, Miss Ghana, Belvy Naa Ofori, al centro, acompañada al fondo por Miss Grecia.Miss Universe Nigeria 2026, Danielle Adewusi.Miss Universe Egipto, Sonia Gergis.
1 / 50 | Resplandecen las candidatas a Miss Universe durante la presentación de la nueva corona. Durante la develación de la nueva corona, en la foto, Miss Ghana, Belvy Naa Ofori, al centro, acompañada al fondo por Miss Grecia. - Ramon "Tonito" Zayas

Las tres noches de eventos se celebrarán en el Coliseo de Puerto Rico, comenzando con la Competencia de Trajes Típicos, el sábado 21 de noviembre, seguida de la Competencia Preliminar el domingo, 22 de noviembre, y la Gran Final el martes, 24 de noviembre, cuando se coronará a la nueva Miss Universe.

Los boletos adicionales estarán disponibles a través de ticketera.com.

Las candidatas de Miss Universe 2026 desfilaron frente al mar durante su recibimiento oficial en Puerto Rico.La pasarela de 200 pies fue el escenario del encuentro de las delegadas con el público puertorriqueño. Miss Saint Lucia.
1 / 124 | 📷 ¡Espectacular pasarela frente al mar! Candidatas al Miss Universe 2026 desfilan para el público boricua. Las candidatas de Miss Universe 2026 desfilaron frente al mar durante su recibimiento oficial en Puerto Rico. - Jorge A Ramirez Portela
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Miss UniverseCertamen de bellezaColiseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot
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