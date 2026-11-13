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“El Resplandor del Legado Eterno” brillará en la edición 75 de Miss Universe en Puerto Rico

La corona será estrenada por la ganadora el próximo 24 de noviembre

13 de noviembre de 2026 - 9:15 PM

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La revelación de la corona de Miss Universe 2026 estuvo a cargo de Ronald Day, el principal oficial ejecutivo de la Organización Miss Universe. En la foto junto a la Miss Universe 2025, Fátima Bosch. La nueva corona de Miss Universe es titulada “El Resplandor del Legado Eterno”. La nueva Miss Universe recibirá la corona durante la gala final del certamen, programada para el martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.
1 / 11 | “El Resplandor del Legado Eterno” brillará en la edición 75 de Miss Universe en Puerto Rico . La revelación de la corona de Miss Universe 2026 estuvo a cargo de Ronald Day, el principal oficial ejecutivo de la Organización Miss Universe. En la foto junto a la Miss Universe 2025, Fátima Bosch. - Ramon "Tonito" Zayas
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

San Juan - La nueva Miss Universe 2026 estrenará desde Puerto Rico una corona de alta joyería elaborada en oro blanco de 18 quilates y engastada con 3,150 diamantes, que simboliza la trayectoria y el futuro del certamen.

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La presentación tuvo lugar en “The Miss Universe Experience”, en Plaza Las Américas, donde se dieron cita las 116 candidatas que se encuentran en la isla como parte de la competencia de belleza.

“Esta corona es un tributo a nuestra historia, pero aun más importante, celebra a las mujeres que han llevado nuestro título, sus historias, su impacto global y las nuevas generaciones que continuarán con ese legado”, expresó Ronald Day, CEO de Miss Universe Organization.

Diseñada por el joyero George Wittels, en colaboración con Maison d’OR, una casa privada de alta joyería con sede en París, la pieza rinde homenaje a las mujeres que han formado parte de la historia de Miss Universe y la evolución del certamen a lo largo de siete décadas y media.

Revelan la corona de Miss Universe 2026

Revelan la corona de Miss Universe 2026

La presentación estuvo a cargo del principal oficial ejecutivo de la Organización Miss Universe, Ronald Day, la Directora Ejecutiva de la Compañía de Turismo, Willianette Robles y la Miss Universe 2025, Fátima Bosch.

¿Cómo es la nueva pieza?

Uno de los elementos más distintivos de la corona son sus tres diamantes principales, que representan el pasado, el presente y el futuro de Miss Universe.

El diamante ubicado a la izquierda honra a las mujeres que durante 75 años han abierto caminos y dejado su huella en el certamen, mientras que el de la derecha celebra a quienes actualmente continúan inspirando y transformando sus comunidades.

Por su parte, el diamante central, el más prominente de la corona, simboliza el futuro y las nuevas generaciones de mujeres que continuarán construyendo el legado de Miss Universe. Su ubicación, justo debajo de la emblemática estrella de la organización, representa la unión entre su trayectoria y la nueva era del certamen.

“Queríamos conmemorar nuestro aniversario con una pieza que honre nuestra trayectoria y la nueva era de Miss Universe”, añadió Day.

La nueva corona fue revelada en un espacio que reúne otras 18 coronas emblemáticas, además de recuerdos y artículos memorables de distintas ediciones de Miss Universe.

En medio de la emoción de los presentes, las candidatas, que aspiran a portar la corona, tuvieron la oportunidad de apreciarla de cerca y, por qué no, imaginarse llevándosela a casa como la próxima Miss Universe.

Ramon "Tonito" Zayas
(Ramon "Tonito" Zayas)

“¿Te visualizaste ya (con la corona)?”, le preguntó El Nuevo Día a la candidata anfitriona, la puertorriqueña Jennifer Barreto. “Claro, estamos trabajando para eso”, respondió rápidamente.

El momento tuvo como presentadora oficial a Miss Universe Puerto Rico 2023, Karla Guilfü Acevedo y además contó con la presencia de la actual soberana, Miss Universe 2025, la mexicana Fátima Bosch.

“El Resplandor del Legado Eterno” será lucida por primera vez por la nueva Miss Universe durante la gran final del certamen, el próximo martes, 24 de noviembre, desde el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot

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Miss UniverseFátima BoschJennifer Barreto
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Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
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