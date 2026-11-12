Comerciantes denuncian la mala organización de la bienvenida de Miss Universe 2026 en Aguadilla: “No vendimos nada”

Dos de las pequeñas comerciantes y artesanas que participaron ayer, miércoles, en la bienvenida las candidatas de Miss Universe 2026 en el Litoral de la Bahía de Aguadilla criticaron la organización de parte del municipio y de la Compañía de Turismo de Puerto Rico para los empresarios que asistieron al evento.

La propietaria de Lumé By Jess, Jéssica Acevedo, establecimiento dedicado a la joyería artesanal en tejido crochet y alambrismo, recurrió a las redes sociales para expresar lo sucedido con los emprendedores que asistieron al evento, ya que nunca tuvieron acceso al público al cercar la zona y quedar separados del resto de los asistentes en la larga pasarela.

La artesana de Aguadilla conversó hoy, jueves, con El Nuevo Día un tanto desilusionada con la organización del evento, puesto que ella y el resto de los pequeños empresarios no tuvieron ni una venta.

“No vendimos nada. Yo no vendí nada, pero la pena es para los comerciantes de comida. La de limonada y pinchos vendió lo que nosotros mismos consumimos allí, porque teníamos hambre y sed pero nunca entró público porque estuvimos cercados. El problema fue que nos ubicaron en un área que fue cercada porque iban a pasar las guaguas de las candidatas. Ellos cercaron el paseo para poder dar la seguridad. En el evento había extrema seguridad y detectores de metales. Pero nosotros nunca supimos que la organización sería de esta forma. Había un chat donde lo comunicamos, pero lamentablemente la seguridad del evento lo estableció así”, lamentó Acevedo, artesana hace cuatro años.

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El día antes del evento, el municipio le solicitó a los 40 establecimientos (20 artesanos y 20 comerciantes) que fueran a montar las carpas porque se “esperaban hasta unas 5,000 personas” en la bienvenida.

Para sorpresa Acevedo y el resto de los comerciantes una vez comenzó a llegar el público a la zona del Litoral de la Bahía los establecimientos no recibieron asistentes, ya que la zona estuvo vacía en todo momento.

“Todo estaba verjado y la gente no podía llegar hasta nosotros, pero eso nosotros no lo sabíamos. Para poder llegar tenían que ser de Aguadilla y conocer la zona para ver si por algún atrecho podían llegar. No había manera. De verdad que fue una pena”, aseguró.

Los asistentes no tuvieron acceso a la zona de los comerciantes. (Jorge A Ramirez Portela)

Para la emprendedora al trabajar con artesanía, su producto es duradero y aunque no vendió nada puede llevarlo a otro espacio. Sin embargo, lamentó que el resto de los comerciantes que tenían productos perecederos tuvieron grandes pérdidas.

”Llegaron compañeros de distintas partes de la isla; muchos incluso pagaron hospedaje para poder decir presente, y para otros era su primera experiencia exponiendo su trabajo. Allí habían emprendedores de San Sebastián, Peñuelas, Aguadilla y Moca, entre otros que tuvieron grandes pérdidas", detalló Acevedo.

En la zona aislada había una variedad de productos desde pinchos, postres, limonadas, limbers y artesanías.

“Hablé con la chica de unos bizcochos. Ella estuvo días horneando y no vendió nada. Igual había un establecimiento de comida mexicana que tampoco vendió”, contó.

Acevedo comentó que no fue hasta que una persona les avisó lo que ocurría que se pudieron percatar el porque nadie llegaba a la zona.

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“Pasaban las horas bajo un calor intenso y notábamos que no llegaba nadie. Se acercaba la hora principal del evento y seguíamos sin ver público; solo estábamos los 40 emprendedores mirándonos unos a otros, preguntándonos qué estaba pasando. La respuesta llegó cuando uno de los compañeros esperaba a su hija y ella no lograba entrar a nuestra zona. Fue entonces cuando comprendimos lo que ocurría: no había acceso ni entrada habilitada hacia nuestra área. Estábamos oficialmente dentro de la actividad de Miss Universe en Aguadilla, pero el público simplemente no tenía forma de llegar hasta nosotros”, detalló.

Ante esta situación cerca de las 5:30 p.m. Acevedo tomó la decisión de recoger su mesa sin una sola venta en la tarde.

“Resulta profundamente triste ver a nuestros compañeros perder su inversión económica y, más aún, sentir frustración en medio de los retos que enfrenta nuestro país. Para quienes daban sus primeros pasos forjando un sueño, vivir una situación así es sumamente desalentador y lamentable”, reiteró, a su vez que aclaró, que no se trata de “criticar por criticar”, sino que ante la situación de la logística los hubieran acomodados “hasta en la plaza pública”.

Otra de las comerciantes que se hizo eco de la situación fue la propietaria de Romain Pastry. En la página de Facebook se unió a las denuncias.

“Desahogo. No suelo publicar este tipo de cosas, pero lamentablemente esta fue la triste realidad que vivimos ayer en la Bienvenida de Miss universe en Aguadilla. Este artículo resume perfectamente gran parte de lo sucedido en un evento que se suponía sería de gran ayuda para 40 comerciantes y artesanos. La logística del evento no daba acceso del público hacia nosotros. Es lamentable ver como muchos comerciantes tuvieron perdidas no tan solo de tiempo y dinero también de su producto en tiempos en que la economía está en decadencia. Y para colmo abren el acceso pasadas las 7 de la noche, nos anuncian después de despedir la actividad hora en que la gran mayoría de los comerciantes se había ido o estaba recogiendo ya que el público no podía pasar por nuestra ubicación.Demasiado frustrante ...”, expresó en Facebook.

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Aguadilla atribuye logística a Turismo

El municipio de Aguadilla, a través de su portavoz José Cruz, informó que “la organización, coordinación y el control absoluto de este evento estuvo a cargo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico”.

“(Turismo), fue la entidad que tuvo bajo su responsabilidad todos y cada uno de los detalles relacionados con la actividad, incluyendo la logística y la ubicación de los participantes. El municipio de Aguadilla colaboró y cumplió plenamente con los requerimientos que le fueron realizados por la Compañía de Turismo. De hecho, el municipio suministró un listado de artesanos, tal y como le fue solicitado”, lee parte de las declaraciones.

El municipio insistió en que “las decisiones relacionadas con la distribución de los espacios y la participación de los comerciantes no estuvieron bajo el control del gobierno municipal”.

“Reconocemos la importancia de nuestros comerciantes y artesanos, así como el esfuerzo que realizan para generar ingresos mediante su participación en este tipo de actividades. Lamentamos que algunos no hayan podido alcanzar las expectativas de ventas que tenían para el evento. No obstante, corresponde a la Compañía de Turismo explicar los criterios utilizados para la organización y distribución de los espacios, así como atender los señalamientos de los comerciantes afectados”, comunicaron en declaraciones escritas solicitadas por este medio.

El Nuevo Día solicitó también solicitó una reacción a la Compañía de Turismo.