La actriz mexicana Regina Torné muere a los 82 años

La ANDA compartió una esquela, reportando el fallecimiento de Regina Torné, a sus 82 años, actriz mexicana, que se destacó por su participación en el cine dirigido y producido en México, durante la década de los sesenta y setenta, así como su memorable actuación como Mamá Elena en “Como agua para chocolate”, en la cinta de 1992.

Hasta el momento, se desconoce el motivo del deceso de la actriz, nacida en Villahermosa, Tabasco, en 1944, sin embargo, a muy corta edad, sus progenitores, don Pedro Salvador Incháustegui Rueda, y su madre, la señora Pilar Anaya, la enviaron a estudiar a Estados Unidos, hasta que volvió a México, al cumplir la mayoría de edad.

Y es que aunque doña Regina es más recordada por sus actuaciones en cintas y algunas telenovelas mexicanas, debutó como cantante, decantándose por el género de jazz, a sus 18 años, de hecho, fue conocida como la primera cantante mexicana en desempeñarse en ese género: años después, también probaría interpretar el bolero.

PUBLICIDAD

En esa época no era conocida como Regina Torné, sino como Rosa del Pilar Martina Incháustegui Anaya -su nombre de nacimiento-, no fue sino, hasta dos años más tarde que debutara como artista, y se iniciara en la actuación, que usó un nombre artístico.

En su etapa como actriz participó en películas como “Sólo de noche vienes” (1966), “Alias, ´el Rata´” (1966), “Adiós, cuñado” (1967), “Las luchadoras contra el robot asesino” (1969), “Mujeres de medianoche” (1969), así como la saga de Blue Demon, entre los años 1969, por mencionar algunas.

Pero su actuación como Mamá Elena, en la película de Alfonso Arau, “Como agua para chocolate” (1992), la llevó a ser galardonada con un Premio Ariel -en su edición 34-; en su papel, encarnaba a una matriarca, que llevaba la autoridad, teniendo en control del rancho de la familia y, también, teniendo la rienda de la vida de sus tres hijas; Tita, Rosaura y Gertrudis.