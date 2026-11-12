“Raíces”: el cine puertorriqueño se adentra en el suspenso psicológico

El cine puertorriqueño sigue demostrando que tiene mucho que contar y que puede hacerlo desde perspectivas cada vez más diversas. Este año, una nueva producción local llega a las salas para sumergir al público en una historia de suspenso, secretos y conflictos humanos. Se trata de “Raíces”, un thriller dramático dirigido por Gustavo Ramos Perales que se estrenará el 12 de noviembre y que plantea una pregunta inquietante: ¿hasta dónde puede llegar una persona para defender aquello que considera suyo?

La historia comenzó a tomar forma en Europa, donde el guionista español Roger Delmont y Ramos Perales, quienes se conocieron cuando el director estudiaba cine, contemplaban la posibilidad de filmarla. Sin embargo, el proyecto terminó encontrando su lugar en Puerto Rico. La trama se adaptó al contexto caribeño y, lo que inicialmente se pensó como una producción europea, se convirtió en una película rodada en la isla.

En la película, Alex (Marcelo Otaño, en la imagen) y Raquel (Mariangelie Vélez) son dos hermanos que sobreviven a un accidente familiar y encuentran refugio en una comunidad aislada en las montañas. (Suministrada)

“Siempre me ha interesado esa necesidad que tenemos los seres humanos de pertenecer a un lugar, de sentir que somos parte de algo. Pero también me pregunto qué pasa cuando ese sentido de pertenencia se convierte en una obligación, cuando las tradiciones pesan más que las personas”, explicó el director al describir la producción que recibió ayuda financiera de fondos federales del Plan de Rescate Americano (ARPA). “‘Raíces’ nace de esa inquietud, de preguntarme hasta dónde somos capaces de llegar por defender aquello que creemos que nos define”.

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En la película, Alex (Marcelo Otaño) y Raquel (Mariangelie Vélez) son dos hermanos que sobreviven a un accidente familiar y encuentran refugio en una comunidad aislada en las montañas. Al principio, la hospitalidad de sus habitantes parece ofrecerles una oportunidad para recuperarse. Pronto, sin embargo, descubren que detrás de esa aparente tranquilidad se esconde algo perturbador. El bosque, que parece protegerlos, termina convirtiéndose en un lugar del que resulta difícil escapar.

Con una duración de 92 minutos, la producción reúne a actores puertorriqueños y españoles en una historia en la que el elenco local ocupa un lugar central. Además de Vélez y Otaño, la película cuenta con las actuaciones de Jorge Luis Ramos, Yamaris Latorre, Eric Yamil Cruz y José Brocco. El elenco también contó con actores españoles con una larga y respetada carrera en el cine europeo como Ana Torrent (“Tesis”), Mari Carmen Sánchez (“La casa de papel”), Miquel Fernández (“Gènesi”), Alberto Jiménez (“Mar adentro”) y Alberto Lozano (“Sueños de libertad”).

La participación de los actores españoles también tuvo un componente personal para Ramos Perales, quien ya conocía a algunos de ellos de su etapa como estudiante en España, en la escuela Séptima Ars de Madrid. Otros llegaron al proyecto porque admiraba su trabajo y decidió contactarlos para presentarles el guion.

"Raíces" es un thriller dramático dirigido por Gustavo Ramos Perales que se estrenará el 12 de noviembre. (Suministrada)

“A dos de ellos ya los conocía de mi época de estudiante en España, a Miguel Fernández y a Alberto Lozano, con quienes hice muchas cosas en esa época. Hoy en día son profesionales muy probados y fue un bonito reencuentro”, añadió el director de largometrajes como “El chata” (2018) y “Pies en la arena” (2023). “Al resto de los actores los elegí porque me gustan, los había visto en películas españolas y, con el desparpajo que me caracteriza, les escribí a sus agentes, les envié el guion y les expliqué de qué trataba la película en Puerto Rico. Aceptaron y fue una maravilla. Todos los profesionales, tanto de aquí como de allá, hicieron que todo fuera muy llevadero”.

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Dos hermanos

Mariangelie Vélez y Marcelo Otaño, quienes interpretan a dos hermanos que tienen que enfrentar juntos miedos e incertidumbre, ya habían trabajado juntos en la serie “Súbete a mi moto”. Para Otaño, de 17 años, compartir el rodaje con intérpretes de tanta experiencia fue una de las partes más agradables del proceso. Más allá de las escenas, recuerda las conversaciones y las risas que ayudaron a crear un ambiente de confianza entre los compañeros.

Con una duración de 92 minutos, la producción reúne a actores puertorriqueños y españoles en una historia en la que el elenco local ocupa un lugar central. (Suministrada)

“Fue una experiencia súper buena y muy diferente. En el campamento base el ambiente era increíble; se la pasaban riendo, cantaban y siempre tenían un chiste o una buena historia que contar”, explicó el joven estudiante de la escuela Cedin, en San Juan. ”Eran personas muy acogedoras que desde el primer día se acercaban a hablar, a reír y a buscar una conexión. Fue facilísimo conectar con ellos, especialmente con Miquel, con quien compartí muchas escenas. Esa buena energía y la complicidad que creamos fuera de cámara hicieron que la química fluyera de una manera súper natural en el set”.

Por otro lado, la experimentada actriz puertorriqueña Mariangelie Vélez encontró sumamente retante interpretar el papel de una adolescente, a pesar de que tiene actualmente 35 años. Sin embargo, logró sacar adelante su interpretación, en parte por el gran respaldo que sintió de parte de todas las personas que participaron de la filmación.

“Estuve muy feliz en el proceso. Tuvimos un equipo maravilloso, desde el director hasta la comida. Fue una experiencia muy bonita donde nos ayudamos mutuamente; si llovía o pasaba algo, todo el mundo iba hacia adelante a meter mano en lo que tocaba”, destacó la actriz que ha participado de largometrajes como “The Kings of Salsa”, “La última gira” y “Vico C: la vida del filósofo”, entre otros. “Me encantó cómo me trataron y estoy bien ilusionada con el proyecto, creo que la fotografía va a estar hermosa”.

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La película "Raíces" también cuenta con las actuaciones de Jorge Luis Ramos, Yamaris Latorre, Eric Yamil Cruz y José Brocco. (Suministrada)

La lluvia, como mencionó el director de la película, no fue un detalle menor. Según expicó, el filme se rodó en 21 días, 18 de ellos marcados por la lluvia. Además de eso, las escenas filmadas en una cueva, las distancias y los trámites de visado de los actores españoles pusieron a prueba la producción en todo momento. A pesar de las dificultades, el equipo logró completar la filmación sin problema.

Planes futuros

El director ya mira hacia sus próximos trabajos. Entre ellos está la adaptación cinematográfica de “El olor del popcorn”, una obra escrita por su padre José Luis Ramos Escobar, y “El hombre que hacía puentes”, una coproducción entre España, Francia y Serbia que espera filmar en Europa durante los próximos dos o tres años.