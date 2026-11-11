Nueva corona de Miss Universe se revelará en Puerto Rico
La joya de la edición 75 será estrenada por la reina universal entrante
11 de noviembre de 2026 - 2:47 PM
11 de noviembre de 2026 - 2:47 PM
El certamen Miss Universe 2026 que arrancó esta semana con la concentración de las 116 delegadas en Puerto Rico, será uno de estreno puesto que la edición denominada, “Diamante”, tendrá a su vez una nueva corona universal.
La Organización Miss Universe anunció que mañana, jueves, 12 de noviembre será la revelación de la corona de 75 aniversario antes los medios de comunicación del país e internacionales. El evento será en The Miss Universe Experience, en Plaza Las Américas.
La pieza, que recibirá la ganadora de Miss Universe 2026, es una obra de alta joyería diseñada para celebrar los 75 años de historia del certamen. Durante la velada se compartirán detalles sobre su inspiración y el proceso de creación de la corona.
Se espera la participación de exreinas del certamen, artistas invitados y personalidades internacionales.
La gala final del certamen será el 24 de noviembre de 2026 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.
Entretanto, hoy, las delegadas llegaron al municipio de Aguadilla donde esta tarde tendrán la bienvenida oficial del Miss Universe 2026 con un desfile frente a la zona costera.
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