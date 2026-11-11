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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Nueva corona de Miss Universe se revelará en Puerto Rico

La joya de la edición 75 será estrenada por la reina universal entrante

11 de noviembre de 2026 - 2:47 PM

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Esta edición de Miss Universe tendrá corona de aniversario. (Fernando Llano)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

El certamen Miss Universe 2026 que arrancó esta semana con la concentración de las 116 delegadas en Puerto Rico, será uno de estreno puesto que la edición denominada, “Diamante”, tendrá a su vez una nueva corona universal.

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La Organización Miss Universe anunció que mañana, jueves, 12 de noviembre será la revelación de la corona de 75 aniversario antes los medios de comunicación del país e internacionales. El evento será en The Miss Universe Experience, en Plaza Las Américas.

La pieza, que recibirá la ganadora de Miss Universe 2026, es una obra de alta joyería diseñada para celebrar los 75 años de historia del certamen. Durante la velada se compartirán detalles sobre su inspiración y el proceso de creación de la corona.

La exhibición “The Miss Universe Experience” abrió en Plaza Las Américas como parte de las actividades por el 75.º aniversario de Miss Universe.Una colección de 18 coronas permite recorrer distintas etapas de la historia del certamen internacional de belleza.“The Miss Universe Experience” estará abierta al público del 13 de octubre al 23 de noviembre de 2026, en el segundo nivel de Plaza Las Américas, en el antiguo local de Sears, en San Juan. El horario de visita será de martes a domingo, de 11:00 a. m. a 7:00 pm., y la entrada será libre de costo. Actividad del corte de cinta con la goberandor Jenniffer González.
1 / 8 | Así es "The Miss Universe Experience": 18 coronas y piezas históricas en Puerto Rico. La exhibición “The Miss Universe Experience” abrió en Plaza Las Américas como parte de las actividades por el 75.º aniversario de Miss Universe. - Suministrada

Se espera la participación de exreinas del certamen, artistas invitados y personalidades internacionales.

La gala final del certamen será el 24 de noviembre de 2026 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

10. 🇨🇱 Miss Chile, Dominga López9. 🇺🇬 Miss Uganda, Harriette Tendo1. 🇵🇷 Miss Puerto Rico, Jennifer Barreto
1 / 10 | Tras su llegada a Puerto Rico, este es el segundo Ranking Universal de El Nuevo Día. 10. 🇨🇱 Miss Chile, Dominga López - Suministrada

Entretanto, hoy, las delegadas llegaron al municipio de Aguadilla donde esta tarde tendrán la bienvenida oficial del Miss Universe 2026 con un desfile frente a la zona costera.

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Miss UniverseFátima BoschPlaza Las Américas
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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