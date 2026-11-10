Miss Universe Fátima Bosch aclara información sobre sus supuestas favoritas: “No me corresponde”

La actual Miss Universo, la mexicana Fátima Bosch, salió al frente de una información que circula en TikTok y que le atribuye una supuesta lista de favoritas para ganar la próxima edición del certamen, al negar que haya realizado una transmisión en vivo o divulgado un grupo de candidatas preferidas.

A través de un comunicado, Bosch aclaró que no ha participado en ningún live de TikTok para ofrecer un listado de aspirantes y rechazó que se le atribuya una selección de posibles finalistas.

“Todavía no he tenido la oportunidad de conocer a todas las candidatas y, además, como actual Miss Universo, considero que no me corresponde dar un top ni mostrar preferencias”, expresó la reina de belleza.

Comunicado de Miss Universe, Fátima Bosch. (Suministrada)

La mexicana también señaló que conoce el esfuerzo y las expectativas que acompañan a cada participante, por lo que considera que todas merecen el mismo respeto y respaldo de su parte.

Bosch explicó que habitualmente no responde a todas las informaciones falsas en las que se ve involucrada, pero entendió que esta versión debía aclararse.

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