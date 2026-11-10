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Miss Universe Fátima Bosch aclara información sobre sus supuestas favoritas: “No me corresponde”

La reina actual publicó un comunicado de prensa con la información correcta

10 de noviembre de 2026 - 5:56 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Fátima Bosch durante una pasada visita a Puerto Rico. (xavier.araujo@gfrmedia.com)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La actual Miss Universo, la mexicana Fátima Bosch, salió al frente de una información que circula en TikTok y que le atribuye una supuesta lista de favoritas para ganar la próxima edición del certamen, al negar que haya realizado una transmisión en vivo o divulgado un grupo de candidatas preferidas.

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A través de un comunicado, Bosch aclaró que no ha participado en ningún live de TikTok para ofrecer un listado de aspirantes y rechazó que se le atribuya una selección de posibles finalistas.

“Todavía no he tenido la oportunidad de conocer a todas las candidatas y, además, como actual Miss Universo, considero que no me corresponde dar un top ni mostrar preferencias”, expresó la reina de belleza.

Comunicado de Miss Universe, Fátima Bosch.
Comunicado de Miss Universe, Fátima Bosch. (Suministrada)

La mexicana también señaló que conoce el esfuerzo y las expectativas que acompañan a cada participante, por lo que considera que todas merecen el mismo respeto y respaldo de su parte.

Bosch explicó que habitualmente no responde a todas las informaciones falsas en las que se ve involucrada, pero entendió que esta versión debía aclararse.

Las candidatas aprovechan los días de concentración para ultimar los detalles de sus vestuarios de cara a las distintas actividades de Miss Universe 2026.Entre pruebas de vestuario y preparativos, las delegadas afinan cada detalle de su participación en la competencia internacional.La noche final será el 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico.
1 / 19 | Tras bastidores: así transcurren los primeros días del Miss Universe 2026, en Puerto Rico. Las candidatas aprovechan los días de concentración para ultimar los detalles de sus vestuarios de cara a las distintas actividades de Miss Universe 2026. - Suministrada/Miss Universe Organization
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Fátima BoschMiss UniverseTikTok
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