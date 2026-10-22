Jennifer Barreto revela su traje típico para el Miss Universe 2026

A menos de un mes de la competencia de traje típico en el Miss Universe 2026, la representante de Puerto Rico, Jennifer Barreto develó, hoy, jueves, el diseño que utilizará en el certamen internacional a celebrarse en la isla.

La actual Miss Universe Puerto Rico se inspiró en una planta nativa del Caribe que se ha naturalizado en la isla y se observa con frecuencia en los campos por su propagación silvestre: el moriviví. El vestido en el que domina el tono verde para resaltar los ojos y la piel de la reina de belleza, es una creación del diseñador Joshuan Aponte, creador de otros deslumbrantes trajes típicos en las pasadas ediciones.

Barreto presentó esta mañana la pieza, titulada “Moriviví: Renacer Borincano” el vestido nacional que representa la planta silvestre, -cuyo nombre científico es Mimosa pudica-, que se destaca por tener un estímulo al tacto donde sus hojas se cierran y luego abren, en la galería Walter Otero en San Juan.

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1 / 17 | Conoce el traje típico con el que Jennifer Barreto representará a Puerto Rico. Jennifer Barreto, Miss Universe Puerto Rico 2026, lucirá el traje típico “Moriviví: Renacer Borincano” durante la competencia internacional. - Suministrada 1 / 17 Conoce el traje típico con el que Jennifer Barreto representará a Puerto Rico Jennifer Barreto, Miss Universe Puerto Rico 2026, lucirá el traje típico “Moriviví: Renacer Borincano” durante la competencia internacional. Suministrada Compartir

El diseño incorpora seis grandes hojas que se cierran y vuelven a abrirse en escena, evocando el comportamiento natural del moriviví, una experiencia familiar para muchos puertorriqueños desde la niñez. Este gesto simbólico sirve como metáfora de la sensibilidad, la resiliencia y la capacidad de renacer que caracteriza al pueblo puertorriqueño. Los accesorios del ajuar fueron diseñados y confeccionados por Fabián de la Fuentes.

La reina de belleza, anfitriona del certamen que se celebrará el próximo 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, se proyectó muy segura, confiada y satisfecha con el diseño que además es un símbolo cultural de la isla, puesto que el moriviví se asocia con el símbolo de resistencia y resiliencia del pueblo puertorriqueño, por su mecanismo de defensa de cerrar y abrir hojas.

“Cuando conocí la historia del moriviví, me reconocí en ella. También es mi historia. Como individuos y como país, hemos enfrentado momentos que nos obligaron a cerrarnos, momentos en los que nos sentimos derrotados. Y aún así, volvimos a abrirnos. El moriviví es una planta que muchos subestiman: parece frágil, nadie la siembra y, sin embargo, no pide permiso para nacer ni deja de florecer. Ponerme este traje es llevar conmigo a cada puertorriqueño que se ha recogido para protegerse y ha vuelto a abrirse para un nuevo día. En este sueño, que es de todos, quiero ser esperanza y recordarle a mi país nuestra capacidad de renacer y resurgir”, destacó la reina sobre su vestido.

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En el vestido típico, además de las verdes hojas del moriviví, resalta la flor de la planta que suele florecer en rosado y lila de forma esférica y esponjosa, similar a un pequeño pompón.

La competencia de traje típico se celebrará el 21 de noviembre en el Choliseo.

Miss Universe Puerto Rico, Jennifer Barreto, con su traje nacional de la planta moriviví. (Suministrada)

La directora de la franquicia local, Yizette Cifredo, destacó el mensaje del vestido. “Estamos enviando un mensaje poderoso, pertinente... es una obra de arte que sensibiliza. Así que estoy muy feliz, muy orgullosa de una trabajo magistral que se hizo en equipo”, sostuvo Cifredo.

Cabe destacar que el diseñador Aponte ha sido el creador de los trajes típicos de las reinas de belleza puertorriqueñas Kiara Liz Ortega, Madison Anderson Berríos, Estefanía Soto, Karla Guilfú y Zashely Alicea Rivera. El de Alicea Rivera ha sido uno de los vestuarios más vistosos y deslumbrantes de la ediciones pasadas. El diseñador puertorriqueño también fue el encargado oficial de confeccionar el traje típico de Miss Universo Chile 2026, Dominga López.

¿Por qué el moriviví?