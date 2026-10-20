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Confirman que 130 delegadas vienen al Miss Universe

El certamen oficializó la llegada de las franquicias que participarán en el concurso internacional

20 de octubre de 2026 - 12:06 PM

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Varias candidatas a Miss Universe visitaron la isla antes del concurso internacional. (Compañía de Turismo de Puerto Rico)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

A días de la celebración de su 75 aniversario en Puerto Rico, Miss Universe Organization confirmó, hoy martes, la participación de hasta 130 delegadas en el certamen internacional.

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El próximo 24 de noviembre el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan será el escenario que recibirá a las delegadas.

La participación proyectada refleja el alcance internacional de Miss Universe 2026 y el interés de las franquicias nacionales en formar parte de esta histórica edición con la que se marcará un hito importante en la trayectoria del certamen.

“Estamos trabajando de cerca con nuestras franquicias nacionales para ultimar los detalles de la llegada de las candidatas a Puerto Rico. Esta histórica edición del 75 aniversario reunirá a mujeres de todo el mundo para celebrar sus países, sus culturas y el espíritu de Miss Universe”, expresó María José Unda, vicepresidenta de Relaciones Internacionales de Miss Universe Organization en declaraciones escritas.

Miss Universe Puerto Rico 2026, Jeniffer Barreto.Miss Universe Costa Rica 2026, María Alejandra Acosta.Miss Universo Argentina 2026, Daiana Stefani Pereyra.
1 / 33 | Miss Universe 2026: Conoce a las candidatas que van por la corona universal. Miss Universe Puerto Rico 2026, Jeniffer Barreto. - Carlos Rivera Giusti/Staff

Actualmente, la organización se encuentra en la etapa final de coordinación con las franquicias nacionales para completar los procesos de documentación, visados y logística de viaje de sus respectivas delegaciones.

Las actividades oficiales comenzarán el próximo, 8 de noviembre, cuando las candidatas se reunirán en Puerto Rico para participar en ensayos, actividades de integración y experiencias culturales y turísticas como parte de los preparativos del certamen.

La celebración incluirá tres eventos principales en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot: la competencia de trajes típicos, el 21 de noviembre; la competencia preliminar, el 22 de noviembre; y la gran final, el 24 de noviembre, cuando se coronará a Miss Universe 2026. Aún quedan boletos disponibles para las competencias de trajes típicos y preliminar a través de ticketera.com.

Asimismo, los fanáticos podrán formar parte del certamen mediante la votación oficial del público, que ya se encuentra activa en missuniverseorg.com/vote.

A través de esta plataforma, seguidores de todo el mundo podrán votar por su candidata favorita y contribuir a seleccionar a una de las 30 semifinalistas.

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Miss UniverseSan Juan
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