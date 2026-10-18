Vicente Saavedra le propone matrimonio a Miss Universe Colombia

La representante de Colombia en el certamen de Miss Universe 2026, María Alejandra López, además de portar una lujosa corona, ahora cuenta con una segunda pieza de lujo que la acompañará en el concurso internacional y el resto de su vida.

Y es que el puertorriqueño Vicente Saavedra, manejador de artistas urbanos, comprometió en matrimonio a la reina de belleza colombiana a días de celebrarse en Puerto Rico el certamen Miss Universe 2026.

López ahora exhibe un fastuoso anillo de compromiso, tras Saavedra declararle que con ella es que desea compartir el resto de sus días. El empresario musical y la reina de belleza llevan dos años de relación por lo que López ya sentía que podían formalizar la relación en vías de casarse.

“Llevo dos años con mi pareja y tenemos tres hijas maravillosas que ya yo las considero mías. !Nos comprometimos por fin! Estoy súper feliz porque Dios me hizo esperar por más de una década y me está premiando con todo: con una pareja maravillosa, con hogares espectaculares y con el amor de todos ustedes y que más que la cereza del pastel que fue la corona y Dios quiera sea la de Miss Universo”, reveló López en entrevista con el medio colombiano Caracol TV.

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Saavedra por su parte, le dedicó un mensaje a su comprometida en sus historias en Instagram, donde aseguró que antes de conocerla “tomé decisiones equivocadas”, porque “no siempre fui el mejor amando”.

“Llegaste a la vida de un hombre que todavía estaba aprendiendo a perdonarse, a confiar y; sobre todo, a amar de verdad. Me enseñaste que el amor también puede sentirse como paz. Que mi pareja podía ser mi mejor amiga. Que las pequeñas cosas tienen un valor inmenso. Me enseñaste a iniciar la vida con empatía, respetar lo que otros piensan y aprender a admirar hasta los detalles más sencillos de la creación de Dios”, lee parte del mensaje que Saavedra le dedicó a su novia.

Vicente Saavedra (Suministrada)

La reina colombiana aclaró en la entrevista con Caracol TV que la boda con su novio deberá esperar hasta saber el resultado del Miss Universe, ya que ella va en busca de la tercera corona universal para Colombia.

El certamen internacional se celebrará el próximo 24 de noviembre de 2026 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

López en entrevista reciente con El Nuevo Día aseguró que conoce la isla, gracias a Saveedra y que siente una conexión muy familiar con los puertorriqueños, en especial con la familia de su comprometido.

“Dios nos ha unido. Él que tiene tres hijas hermosas, que yo las considero ya como si fueran mis hijas, las amo y ellas a mí también, y por eso te digo que me he empapado muchísimo. Porque tengo la perspectiva de Vicente, sus amistades, pero también las de las niñas”, dijo a El Nuevo Día.

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Mientras se prepara para representar a Colombia en uno de los certámenes de belleza más importantes del mundo, López reconoció que su vínculo con Puerto Rico podría generar sentimientos encontrados entre quienes apoyan a la candidata anfitriona, Jennifer Barreto y quienes desean verla conquistar la corona universal.