Ozuna enfrenta demanda de su exmanejador Vicente Saavedra

Este medio pudo constatar que VP Entertainment Inc., VP Records Inc., Vicente Saavedra interpuso una demanda civil contra Jan Carlos Ozuna Rosado, nombre de pila del artista, y Aura Music Inc. por “incumplimiento de contrato, dolo contractual y daños”. Asimismo, se indica que la parte demanda tendrá un término de 30 días para sus alegaciones a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC).