La presentadora dominicana Clarissa Molina confirmó que pospuso la boda con el productor puertorriqueño Vicente Saavedra.

La boda estaba programada para el próximo 7 de enero de 2023 en la República Dominicana. Molina, animadora del programa “El Gordo y la Flaca” de Univision Miami, aseguró ayer a preguntas de los presentadores Rául De Molina y Lili Estefan que “la fecha era media complicada” y “habían dos cositas que venían sucediendo”, por lo que tomó la decisión de posponer la boda a menos de dos meses.

“Decidí mover fecha porque no estaba pasando lo que queríamos. No tenemos prisa y se han inventado cosas… un caso, no sé qué y es todo mentira. Quiero agradecer a la gente que me han enviado mensajes. Yo estoy bien. Estamos juntos, no estamos separados“, respondió Molina.

PUBLICIDAD

La también modelo no precisó para cuándo podría efectuarse la boda porque, según dijo, ambos tienen proyectos laborales que quieren desarrollar en el 2023. De Molina insistió en la revelación de una posible fecha, pero la animadora no lo dijo.

Cuando la presentadora se comprometió en marzo de este año indicó que Saavedra es el hombre de sus sueños.

“Desde que lo conocí sabía que era el hombre con que me iba a casar, pero no sabía si este señor me iba a hacer la pregunta en esta época”, sostuvo en aquel entonces luego de que el productor le pidiera matrimonio en Islas Vírgenes.

Para ambos sería su primer matrimonio. Saavedra tuvo relaciones en el pasado con las que procreó a sus hijas, pero nunca se ha casado.