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Miss Universe abre votaciones para selección de una de las 30 semifinalistas: así puedes apoyar a tu favorita

La delegada que reciba la mayor cantidad de votos asegurará automáticamente un lugar en este grupo

16 de octubre de 2026 - 1:19 PM

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Fotos de Miss Universe Experience en Plaza Las Américas. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

A solo pocas semanas de la celebración del 75 aniversario de Miss Universe en Puerto Rico, Miss Universe Organization anunció hoy la apertura de las votaciones para que los fanáticos de todo el mundo puedan apoyar a su candidata favorita y asegurarle un lugar entre las 30 semifinalistas del certamen.

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Al acceder a missuniverseorg.com/vote, el público podrá conocer los perfiles de las candidatas oficiales de Miss Universe 2026 y votar por sus favoritas. La delegada que reciba la mayor cantidad de votos asegurará automáticamente un lugar entre las 30 semifinalistas que competirán en la gran final, el próximo 24 de noviembre, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

“A lo largo de nuestros 75 años de historia, nuestros fanáticos han sido parte fundamental del legado y el impacto mundial de Miss Universe. Queremos que también sean parte activa de esta histórica celebración y que, desde cualquier lugar del mundo, pueda apoyar a sus candidatas favoritas”, expresó Ronald Day, CEO de Miss Universe Organization.

Miss Universe Puerto Rico 2026, Jeniffer Barreto.Miss Universe Costa Rica 2026, María Alejandra Acosta.Miss Universo Argentina 2026, Daiana Stefani Pereyra.
1 / 33 | Miss Universe 2026: Conoce a las candidatas que van por la corona universal. Miss Universe Puerto Rico 2026, Jeniffer Barreto. - Carlos Rivera Giusti/Staff

Además de la votación para seleccionar a una de las semifinalistas, el público también podrá participar en categorías especiales que reconocen distintos aspectos de la competencia, entre ellas Mejor Traje de Gala, Mejor Traje de Baño y Mejor Traje Nacional.

La apertura de las votaciones forma parte de “Crown Season”, el periodo de celebración previo a la gran final, durante el cual los seguidores del certamen podrán involucrarse en la experiencia y demostrar su apoyo a las delegadas que representarán a sus respectivos países.

La celebración del 75 aniversario de Miss Universe comenzará oficialmente el próximo 8 de noviembre, con la concentración de las delegadas en Puerto Rico y el inicio de una agenda de actividades que culminará con la coronación de Miss Universe 2026 ante una audiencia internacional. Aún quedan boletos disponibles para las competencias de Traje Nacional, el 21 de noviembre, y Preliminar, el 22 de noviembre, a través de Ticketera.

La exhibición “The Miss Universe Experience” abrió en Plaza Las Américas como parte de las actividades por el 75.º aniversario de Miss Universe.Una colección de 18 coronas permite recorrer distintas etapas de la historia del certamen internacional de belleza.“The Miss Universe Experience” estará abierta al público del 13 de octubre al 23 de noviembre de 2026, en el segundo nivel de Plaza Las Américas, en el antiguo local de Sears, en San Juan. El horario de visita será de martes a domingo, de 11:00 a. m. a 7:00 pm., y la entrada será libre de costo. Actividad del corte de cinta con la goberandor Jenniffer González.
1 / 8 | Así es "The Miss Universe Experience": 18 coronas y piezas históricas en Puerto Rico. La exhibición “The Miss Universe Experience” abrió en Plaza Las Américas como parte de las actividades por el 75.º aniversario de Miss Universe. - Suministrada
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