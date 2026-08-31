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Jennifer Barreto se apoderará por 75 días de la pantalla de Wapa TV de cara al Miss Universe

Wapa Media anunció que tendrá una amplia cobertura sobre el certamen y nuestra reina en toda la programación televisiva

31 de agosto de 2026 - 1:28 PM

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Lo nuevo de Jenniffer Barreto: “¡Yo hago las mejores tripletas de Puerto Rico!”

Lo nuevo de Jenniffer Barreto: “¡Yo hago las mejores tripletas de Puerto Rico!”

De cara a la celebración del Miss Universe 2026, la reina anfitriona revelará detalles de su vida a través de Wapa TV.

Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

A partir del jueves, 10 de septiembre de 2026, la audiencia podrá conocer cada detalle de la preparación, vida personal y familiar de nuestra anfitriona en el Miss Universe, la actual reina puertorriqueña Jennifer Barreto a través de una amplia cobertura de 75 días en la programación de Wapa Media.

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Miss Universe Puerto Rico 2026 se integrará de manera recurrente a los distintos programas de Wapa TV con segmentos, cápsulas y presentaciones que revelarán su historia, contarán un poco de su intimidad y todo lo que acontece como parte de su preparación para la edición Diamante del certamen Miss Universe, que celebrará sus 75 años en Puerto Rico.

La gala final será el 24 de noviembre de 2026 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Van a estar viendo mi historia, mi vida personal. También van a estar viendo a mi familia para que conozcan a mi familia, mi plan de trabajo, todo lo que he hecho y he sacrificado para estar aquí el día de hoy representando a Puerto Rico con mucho orgullo y también un poco de humor. Para que conozcan mi personalidad”, reveló la reina de belleza en un aparte con El Nuevo Día durante el anuncio de Wapa Media sobre la cobertura que tendrá en televisión, radio y plataformas digitales en relación al certamen Miss Universe.

Yizette Cifredo y Jennifer Barreto.
Yizette Cifredo y Jennifer Barreto. (Ramon "Tonito" Zayas)

A través de todas sus plataformas en televisión, radio y digital, Wapa Media compartirá la preparación de Barreto, así como segmentos que narren los 75 años de historia de Miss Universe. Para lograrlo, Claro Puerto Rico es una de las marcas que se integró en la cobertura total durante los 75 días.

En el caso de Miss Universe Puerto Rico 2026, a partir de mañana, martes, 1 de septiembre comenzará con algunas participaciones en los programas de “Viva la tarde”, “Lo sé todo”, “Pégate al Mediodía” y las diferentes ediciones de Noticentro, entre otros espacios.

Miss Universe Puerto Rico Jennifer Barreto y Jorge Hidalgo, presidente y CEO de Wapa Media.
Miss Universe Puerto Rico Jennifer Barreto y Jorge Hidalgo, presidente y CEO de Wapa Media. (Ramon "Tonito" Zayas)

Jorge Hidalgo, presidente y CEO de Wapa Media resaltó que la celebración para este certamen la han “tomado muy en serio”, por lo que extendieron algunas de las participaciones de la reina boricua a más de 75 días en la cobertura para que tenga una mayor exposición.

“Mientras más el mundo escuche de nuestra reina, vea nuestra reina y le demostremos por qué somos superiores al resto del mundo, creemos que eso de cierta forma inclina la balanza a nuestro favor y a favor de nuestra reina”, aseguró Hidalgo en conferencia de prensa.

Lista para la competencia universal

Barreto aprovechó el encuentro de medios para destacar las razones por las que ella siente el compromiso de representar a Puerto Rico con respeto y orgullo, pero ante todo con acciones. Reveló que en un principio no entró a la competencia nacional en busca de ser anfitriona universal, sino que lo hizo por el deseo de su corazón.

“Lo hice con una misión en mi corazón muy grande. No lo hice pensando que íbamos a ser anfitriones. Qué bendición tan grande, no solamente la responsabilidad de representarlo a ustedes y a todo Puerto Rico, sino que también tengo la responsabilidad de enseñarle al universo de qué estamos hechos. Que los puertorriqueños somos personas solidarias, cercanas y este espíritu de filantropía que siento que para nosotros es innato”, reveló la reina.

“Quiero invitar a los puertorriqueños a que les demostremos de qué estamos hechos. Nosotros somos personas que recibimos a nuestros turistas con mucho amor y, a pesar de que esto es una competencia, quiero que apoyemos a todas nuestras candidatas y las tratemos a todas con mucho respeto”, reiteró Barreto, quien aseguró que su principal fortaleza en el certamen será “mantenerme auténtica y genuina”.

El objetivo de Barreto sigue siendo la sexta corona para Puerto Rico, pero es consciente de que al ser anfitriona del certamen, busca tocar las vidas de las candidatas y de los miles de turistas que lleguen a la isla.

“Cuando tú conectas, cuando tú te mueves por tu amor hacia tu vocación y el servicio, impactas; y cuando tú impactas, no hay necesidad de hablar mucho para inspirar porque tus acciones hablan por sí solas. Mi trabajo va a seguir día y noche para impactar muchas vidas y crear un cambio a largo plaza en nuestra sociedad, en Puerto Rico, pero más que nada en el mismo universo”, puntualizó la reina.

La cobertura de Wapa también incluirá el seguimiento exclusivo de la llegada de las candidatas internacionales a Puerto Rico y su participación en las principales actividades oficiales ya sea desde distintos puntos estratégicos de la isla que incluyen hoteles y visitas especiales.

El público podrá disfrutar del Desfile de Traje Típico el sábado, 21 de noviembre. El domingo, 22 de noviembre será la Competencia Preliminar, mientras que la noche final será el martes, 24 de noviembre. Los eventos se transmitirán a través de Wapa Televisión, en vivo desde el Coliseo de Puerto Rico.

Recibimiento de Jennifer Barreto en San Sebastián. Recibimiento de Jennifer Barreto en San Sebastián. Recibimiento de Jennifer Barreto en San Sebastián.
1 / 21 | Mira cómo fue el recibimiento de Jennifer Barreto en San Sebastián. Recibimiento de Jennifer Barreto en San Sebastián. - Suministrada/Josian Bruno/Wapa TV

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Wapa TVWapa MediaJennifer BarretoMiss Universe Puerto RicoMiss Universe
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Damaris Hernández Mercado
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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