Noviembre de nostalgia gamer: regresan Zelda y World of Warcraft y llega GTA VI

Los fanáticos de los videojuegos celebrarán una Navidad adelantada este noviembre con el lanzamiento de “World of Warcraft Forever” y “The Legend of Zelda: Ocarina of Time”, así como la esperada llegada “Grand Theft Auto VI” el 19 de noviembre.

“World of Warcraft Forever” es un videojuego multijugador masivo para computadoras, disponible desde el 4 de noviembre, que transporta nuevamente a los jugadores al Azeroth clásico, el mundo que debutó en 2005. Esta nueva entrega conserva la esencia del juego original, pero incorpora elementos como una nueva raza de personajes para jugar.

A eso también se suman nuevos calabozos para subir de nivel y habilidades nuevas para las clases originales que marcaron un hito histórico en el género los Massive Multiplayer Online Role Playing Games (MMORPG, por sus siglas en inglés).

Para jugar “World of Warcraft Forever” es necesario tener una cuenta activa de “World of Warcraft”, que es gestionada mediante la aplicación de Battle.Net de la empresa desarrolladora Blizzard/Activision.

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Una de las zonas disponibles para los jugadores en World of Warcraft Forever. (Press kit)

Por otra parte, Nintendo también apostó por la nostalgia al revivir una de sus grandes obras: “The Legend of Zelda: Ocarina of Time”. El legendario videojuego fue recreado por la compañía japonesa con gráficos modernizados y un elenco de voces que vuelve a dar vida a la historia de la princesa Zelda y Link, el “Héroe del Tiempo”, quienes buscan frustrar los malvados planes del villano Ganondorf.

Además, el juego integra un nuevo sistema musical que permite a los jugadores tararear las melodías clásicas directamente a la consola Nintendo Switch 2, sin necesidad de introducirlas mediante los controles.

Este remake, lanzado el 5 de noviembre, era uno de los más esperados por los fanáticos de la franquicia desde hacía años y se sumó a la lista de grandes lanzamientos de 2026, un año marcado también marcado por la expectativa ante la llegada de “Grand Theft Auto VI”, cuyo estreno está previsto para el 19 de noviembre.

Una imagen del mercado de Hyrule en el nuevo juego de "The Legend of Zelda: Ocarina of Time". (Press kit)

Igual que “Zelda” y “World of Warcraft”, “Grand Theft Auto VI” (GTA) es un regreso para la compañía de Rockstar Games a uno de los escenarios más famosos de sus videojuegos, “Vice City”, una adaptación digital de Miami que cuenta la historia de Lucía y Jason, dos personas que se ven involucradas en una conspiración criminal en el estado ficticio de Leonida.

GTA es una de las franquicias más reconocidas de la industria de los videojuegos, con mapas gigantes para horas de deleite de los gamers alrededor del mundo. Se espera que esta nueva entrega sea aún más grande.

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El videojuego también contará con la participación de reconocidos artistas musicales, como Bad Bunny, RaiNao, Rauw Alejandro, entre otros.

A diferencia de los otros juegos en este artículo, GTA es un videojuego exclusivamente recomendado para público adulto por su alto contenido sexual y sus representaciones violentas y con armas de fuego.

Lucía y Jason en una escena del juego Grand Theft Auto VI. (Press Kit)

La nostalgia como motivador principal

Estos tres juegos son la más reciente apuesta de la industria del entretenimiento digital a la nostalgia y a un mercado dominado por las generaciones de millennials y la Generación Z.

“Zelda: Ocarina of Time” lanzó originalmente en 1998 para la consola de Nintendo 64, mientras que “World of Warcraft” llegó por primera vez a las audiencias de computadora en 2005, con una fórmula innovadora dentro del género de los juegos MMORPG, que sentó las bases para numerosas entregas posteriores de esa categoría.