Samuel Hernández, Yele, Unción Tropical y Julissa encienden la Navidad en Humacao

Durante tres días, el municipio de Humacao se convertirá en un punto de encuentro para celebrar la fe, la esperanza, la unión familiar y el verdadero significado de la Navidad, con el tradicional Encendido Navideño 2026.

El municipio autónomo de Humacao se prepara para recibir a miles de familias puertorriqueñas con una programación musical que reunirá a reconocidos exponentes de la música cristiana, agrupaciones de adoración y ministerios de distintas denominaciones.

Este año, la festividad “Humacao, Tierra de Bendición: Celebrando el Milagro de la Navidad”, será del viernes 13 al domingo 15 de noviembre, en la plazoleta frente a la Casa Alcaldía.

La celebración busca rescatar la esencia de los primeros encendidos navideños, que lograron reunir a familias de diferentes municipios de Puerto Rico en un ambiente de confraternización, espiritualidad y alegría.

La alcaldesa de Humacao, Rosamar Trujillo Plumey, destacó que esta edición representa una oportunidad para fortalecer los valores familiares, preservar las tradiciones y continuar posicionando al municipio como uno de los principales destinos de encuentro durante la temporada navideña.

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“En Humacao queremos que la Navidad vuelva a sentirse en cada hogar y en el corazón de nuestra gente. Nuestro Encendido Navideño es mucho más que una celebración; es una oportunidad para reunir a las familias, fortalecer nuestra fe, compartir esperanza y recordar el verdadero significado del nacimiento de Jesús. Invitamos a todo Puerto Rico a acompañarnos durante estos tres días de música, alegría y bendiciones”, expresó la alcaldesa.

El evento que es libre de costo comenzará el viernes 13 de noviembre, a las 5:00 p.m., con una Parada Navideña que partirá desde el área frente al terminal de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), en dirección a la Plaza de Recreo Luis Muñoz Rivera. La actividad dará paso a la bendición del árbol navideño y a una jornada musical dedicada a la adoración y la celebración de la fe.

Entre las figuras principales de la primera noche estará el reconocido cantante puertorriqueño Samuel Hernández, uno de los intérpretes más destacados de la música cristiana, cuya trayectoria ha trascendido generaciones con canciones como “Levanto mis manos”, “Jesús siempre llega a tiempo” y “Dios me dijo que no”.

Sus composiciones, caracterizadas por mensajes de esperanza, fortaleza espiritual y confianza en Dios, han acompañado a miles de personas en momentos significativos de sus vidas.

La celebración contará también con la participación de Yele, hija del exponente urbano Wisin, quien continúa abriéndose paso en la música cristiana contemporánea con una propuesta que fusiona el pop latino y la adoración. La joven intérprete puertorriqueña llega a Humacao tras el reciente lanzamiento de su primera producción discográfica, Plenitud, estrenada el 16 de octubre de 2026, que incluye canciones como “A Dónde Iré”, junto a su padre Wisin; “Voy con Jesús”, en colaboración con Alex Zurdo; “28/7”, junto a Marcos Yaroide; y “Bueno”.

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La jornada contará, además, con la participación de la Agrupación de la Iglesia Pentecostal Mi Buena Vista y el pastor Abisaí Nieves, quienes tendrán a su cargo momentos de alabanza y reflexión.

El sábado 14 de noviembre, la celebración continuará con una noche dedicada a la música cristiana contemporánea y tropical. La cantante Julissa, una de las voces femeninas más representativas de la música cristiana en español, compartirá su talento y su repertorio, que incluye temas como “El gran yo soy”, “Mejor así” y “Mi oración”. Su trayectoria se ha distinguido por llevar mensajes de amor, esperanza y restauración espiritual a diferentes generaciones.

La energía y el ritmo estarán presentes con Unción Tropical, agrupación puertorriqueña reconocida por fusionar el merengue y otros ritmos caribeños con mensajes cristianos. Integrada por los hermanos Edwin y Feliciano Serrano, la agrupación ha popularizado canciones como “Camina con fe”, “Ni fama, ni gloria”, “Cristo viene” y “Salta en el río”, llevando un mensaje de alegría y celebración a través de la música tropical.

La programación del sábado también incluirá la participación de la Coral de León, que aportará un ambiente de recogimiento y celebración mediante sus interpretaciones musicales.

El domingo 15 de noviembre, las actividades comenzarán a las 3:00 p.m. con una jornada de música y adoración en la que participarán el Ministerio Católico Heme Aquí, One Voice Ministry, el Grupo de Adoración de la Iglesia Pentecostal del barrio Tejas y el Grupo Lehaamin.

El gran cierre estará a cargo de la reconocida agrupación dominicana Grupo Grace, uno de los ministerios musicales destacados de la música cristiana contemporánea. Con una propuesta de alabanza y adoración que ha trascendido fronteras, la agrupación que ha conquistado interpretará alguna de sus canciones como “Los Brazos de Papá”, “Suena el Arpa”, “La Promesa”, “Sucederá”, “Haré un Altar en Mi Casa”, “Me Salvaste”, “Gloria Postrera”, “Si No Me Bendices No Te Vas”, “Menos de Mí, Más de Ti”, “Espíritu Santo Fluye”, “Que Vuelva lo Santo al Altar”, “Háblame de Cerca” y “Una Iglesia Sin Mancha”.

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“Estamos preparando una experiencia muy especial para las familias puertorriqueñas. Hemos reunido artistas y agrupaciones que, además de contar con una trayectoria musical destacada, tienen la capacidad de transmitir mensajes positivos que llegan al corazón del público. Queremos que cada noche tenga su propia identidad, que las familias disfruten de grandes interpretaciones y que Humacao se convierta en un escenario donde celebremos juntos la música, la fe y el milagro de la Navidad”, expresó Luis Lebrón “Moreno” presidente de MEG EVENTS INC.

Además, de su componente artístico y espiritual, la celebración representa una oportunidad para promover el desarrollo económico local, fomentar las visitas al casco urbano y respaldar a los comerciantes, restaurantes y establecimientos del municipio durante el inicio de la temporada navideña.

La alcaldesa reiteró que este encuentro busca fortalecer el sentido de pertenencia de los humacaeños y abrir las puertas del municipio a visitantes de toda la Isla.

“Humacao es una tierra de gente trabajadora, solidaria y de profunda fe. Esta Navidad queremos celebrar nuestras bendiciones, honrar nuestras tradiciones y continuar creando espacios donde nuestros niños, jóvenes, adultos y personas mayores puedan compartir momentos inolvidables. Los esperamos con los brazos abiertos en Humacao, nuestra Tierra de Bendición”, añadió Trujillo Plumey.

ITINERARIO OFICIAL – ENCENDIDO NAVIDEÑO HUMACAO 2026

Lugar: Plazoleta frente a la Casa Alcaldía de HumacaoFechas: 13, 14 y 15 de noviembre de 2026

VIERNES, 13 DE NOVIEMBRE

5:00 p.m. – Parada Navideña

Salida frente al terminal Sur hacia la Plaza de Recreo Luis Muñoz Rivera.

Bendición del Árbol Navideño

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Agrupación de la Iglesia Pentecostal MI Buena Vista y pastor Abisaí Nieves.

Yele.

Samuel Hernández.

SÁBADO, 14 DE NOVIEMBRE

7:00 p.m. – Inicio de las presentaciones artísticas

Coral de León.

Julissa.

Unción Tropical.

DOMINGO, 15 DE NOVIEMBRE

3:00 p.m. – Inicio de la programación