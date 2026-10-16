Yele y su padre Wisin unen sus voces en una canción marcada por la esperanza

Lo que comenzó como una canción guardada durante años en un estudio terminó convirtiéndose en un momento muy especial para Yele y su familia. El tema “¿A dónde iré?” no solo dio paso al primer dueto entre la joven cantante de música sacra y su padre, Wisin, sino que también abrió la puerta a una historia cargada de fe, recuerdos y significado personal.

La canción forma parte de “Plenitud”, el primer EP de la artista de 19 años, quien poco a poco ha ido trazando su propio camino dentro de la música cristiana.

Con una propuesta fresca que combina sonidos contemporáneos y mensajes de esperanza, “Plenitud” marca una nueva etapa en la trayectoria de la intérprete cayeyana. Más que una colección de canciones, el proyecto representa el comienzo de una visión artística que Yelena Morera Ortiz entiende como parte de su propósito de vida y de un llamado a compartir su fe a través de la música.

La cantante Yele lanzó su primer EP titulado "Plenitud". (Tamoraw)

“Este proyecto está concebido como una serie de tres EP, cada uno con siete canciones. El número siete representa la perfección de Dios, y la palabra ‘plenitud’ está estrechamente asociada a ese significado”, explicó la cantante nacida en Cayey. “Por eso, aquí sí puedo empezar con plenitud, porque el Señor a mí me hizo llena, me dio una identidad nueva, estoy plena de mí y así es como puedo entonces ayudar a las demás personas y evangelizar a las demás personas”.

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La canción “A dónde iré” tiene una historia muy peculiar ya que, según la hija mayor de Wisin y su esposa Yomaira Ortiz Feliciano, estuvo guardada durante mucho tiempo en el estudio, ya que originalmente había sido pensada para otro artista que nunca llegó a grabarla debido a varias complicaciones. Tras grabar su voz, quedaron dos espacios destinados al “chanteo”, donde un cantante interpreta versos o rimas rápidas, pero el equipo no encontraba a la persona adecuada para interpretarlos.

Fue entonces cuando le sugirieron a Wisin que lo hiciera él, una idea que al cantante ni siquiera se le había ocurrido, pues estaba concentrado en buscar a otro artista. Mientras todo esto ocurría, Yele no sabía nada sobre los cambios. De hecho, se enteró tiempo después, cuando llegó al estudio y su productor le reveló que su padre había grabado la canción. La joven no escuchó la versión final hasta el día en que se filmó el video musical.

“Nunca imaginé que tendría la oportunidad de compartir un proyecto con él y cantar a su lado. Cuando escuché la canción por primera vez, me emocioné muchísimo. Me encantó”, destacó Yele, quien actualmente estudia un bachillerato en Negocios del arte y de entretenimiento, con un grado menor en producción musical. “Además, el concepto que queríamos transmitir refleja algo muy nuestro como familia, algo profundamente personal y lleno de significado”.

Este es el tercer tema de música sacra que el intérprete urbano graba en su carrera, ya que tiene colaboraciones con los cantantes Gocho y Redimi2, en la canción “Conéctate conmigo” (2023), así como con Alex Zurdo, con quien grabó “Calle sin salida” (2024).

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Recuerdo doloroso

Para Yele, “A dónde iré” es una canción que recuerda que, aun en los momentos más difíciles, la verdadera ayuda y fortaleza se encuentran en su fe en Dios. El mensaje está profundamente ligado a la historia de su familia, marcada por la pérdida de su hermana Victoria en 2016.

Según explicó, esa experiencia les reafirmó la importancia de mantenerse unidos y aferrados a la fe, entendiendo que las dificultades son parte de la vida, pero que Dios los acompaña y sostiene en medio de cada prueba. Por esa razón, el vídeo musical recrea la historia de su hermana, cuyo fallecimiento cumple diez años este año, e incluso cuenta con la participación de su madre, convirtiéndolo en un proyecto muy íntimo y significativo para toda la familia.

“No se me hizo tan difícil grabar el vídeo, pero en una de las últimas escenas hay una cuna que iba a ser de ella, con ropita y accesorios que ella nunca llegó a usar. Ahí se me hizo bien difícil, porque nunca las había visto”, destacó la joven cantante. “Mi hermanita nunca llegó a la casa y eso me impactó, pero el Señor me dio la fuerza y pudimos terminar la grabación”.

Otras canciones

En “Plenitud”, Yele reúne canciones que reflejan distintas etapas de su crecimiento artístico y espiritual. El EP incluye temas como “Bueno”, su sencillo debut, en el que combina el Latin Pop y el Latin Worship para expresar gratitud a Dios; “Tu gracia”, que marcó el inicio de una nueva etapa musical; y “Tu amor”, inspirada en una vivencia que fortaleció su fe de manera personal.

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La producción también cuenta con colaboraciones junto a Marcos Yaroide en “28/7”, una reflexión sobre las luchas internas y la confianza en Dios, y con Alex Zurdo en “Voy con Jesús”, una declaración de fe firme y sin reservas. Completan el proyecto “Ruido”, que invita a buscar a Dios en medio de las distracciones cotidianas.

Yele se centrará en los próximos meses en balancear sus estudios y la música, mientras prepara una presentación en el evento “Navidad en Caguas”, el 13 de diciembre en el Paseo de las Artes de dicho municipio, y le da forma a lo que será su segundo EP. De otra parte, la cantante tiene varias nominaciones en los premios Puerto Rico Worship Awards y Heat Latin Music Awards, algo que le emociona mucho.