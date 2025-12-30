Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
TecnologíaVideojuegos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Nintendo logra multa de $60,000 a tienda peruana por falsificaciones de pokémones

La tienda había importado más de 2,600 peluches sin autorización de Nintendo de los pokémones Charizard, Meowth y Snorlax

30 de diciembre de 2025 - 2:39 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La multa fue establecida por la Comisión de Derecho de Autor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), a demanda de Nintendo. (Jae C. Hong)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Lima- El gigante japonés Nintendo logró que una tienda peruana que importaba peluches de pokémones falsificados, sin contar con la respectiva licencia, recibiese una multa de unos $60,000 por haber infringido su derecho a la propiedad intelectual.

RELACIONADAS

La multa fue establecida por la Comisión de Derecho de Autor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), a demanda de Nintendo, que denunció a la tienda con sede en el centro histórico de la capital peruana, donde abundan numerosos negocios de imitaciones de productos, importados principalmente de China.

Si bien la multa fue establecida a finales de octubre, trascendió públicamente a finales de noviembre, cuando tuvo repercusión en medios nacionales.

Super Nintendo World de Epic Universe incluirá atracciones, restaurantes, tiendas y experiencias interactivas inspiradas en la franquicia Super Mario. En la imagen, un "meet and greet" con Mario and Luigi. Entrada del Super Nintendo World.El Toadstool Café tendrá platos inspirados en el mundo de Super Mario y sus personajes, incluidas hamburguesas con temas de Mario y Luigi, sopa de súper champiñones, caprese de planta piraña, espaguetis y albóndigas de flores de fuego, entre otras opciones.
1 / 7 | Mirada en primicia al nuevo mundo de Universal: Super Nintendo World . Super Nintendo World de Epic Universe incluirá atracciones, restaurantes, tiendas y experiencias interactivas inspiradas en la franquicia Super Mario. En la imagen, un "meet and greet" con Mario and Luigi. - Suministrada

De acuerdo a la resolución emitida por Indecopi, a la que tuvo acceso EFE, la tienda había importado más de 2,600 peluches sin autorización de Nintendo de los pokémones Charizard (1,050), Meowth (900) y Snorlax (720), tras una inspección realizada por las autoridades.

Estos productos, que quedaron confiscados por las autoridades peruanas, habían sido importados desde China con un valor en embarque de entre $0.70 y $1.10 por cada unidad.

Para el cálculo de la multa, el Indecopi consideró como agravante “el ánimo de lucro del infractor con fines de comercialización, sean directos o indirectos”.

Tags
Breaking NewsNintendoDemandasPerúPokemon
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 30 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Tecnología
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: