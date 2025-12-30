Nintendo logra multa de $60,000 a tienda peruana por falsificaciones de pokémones

Lima- El gigante japonés Nintendo logró que una tienda peruana que importaba peluches de pokémones falsificados, sin contar con la respectiva licencia, recibiese una multa de unos $60,000 por haber infringido su derecho a la propiedad intelectual.

La multa fue establecida por la Comisión de Derecho de Autor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), a demanda de Nintendo, que denunció a la tienda con sede en el centro histórico de la capital peruana, donde abundan numerosos negocios de imitaciones de productos, importados principalmente de China.

Si bien la multa fue establecida a finales de octubre, trascendió públicamente a finales de noviembre, cuando tuvo repercusión en medios nacionales.

De acuerdo a la resolución emitida por Indecopi, a la que tuvo acceso EFE, la tienda había importado más de 2,600 peluches sin autorización de Nintendo de los pokémones Charizard (1,050), Meowth (900) y Snorlax (720), tras una inspección realizada por las autoridades.

Estos productos, que quedaron confiscados por las autoridades peruanas, habían sido importados desde China con un valor en embarque de entre $0.70 y $1.10 por cada unidad.