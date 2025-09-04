Opinión
4 de septiembre de 2025
TecnologíaVideojuegos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Acusan a hombre de vender $2 millones en productos falsificados de Nintendo

De ser declarado culpable, Isaac Lapidus, de 34 años, enfrenta un mínimo de 15 años en prisión

4 de septiembre de 2025 - 1:26 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Isaac Lapidus, de 34 años, vendió entre octubre de 2018 y septiembre de 2025 más de 200,000 bases de conexión para Nintendo Switch, 10,000 adaptadores de base para Switch y aproximadamente 15,705 accesorios falsificados de Pokémon Go Plus. (ADAM S DAVIS)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Nueva York— Un hombre fue acusado de falsificación y conspiración por presuntamente vender cientos de miles de productos y accesorios falsificados de Nintendo en Amazon desde el estado de Nueva York con un total de ventas brutas de más de $2 millones.

RELACIONADAS

Isaac Lapidus, de 34 años, vendió entre octubre de 2018 y septiembre de 2025 más de 200,000 bases de conexión para Nintendo Switch, 10,000 adaptadores de base para Switch y aproximadamente 15,705 accesorios falsificados de Pokémon Go Plus, en cinco cuentas distintas de Amazon, según informó este jueves la fiscal de distrito del condado de Nassau, Anne T. Donnelly.

De ser declarado culpable, Lapidus -que ayer dijo ser inocente- afronta un máximo de 15 años de prisión.

La empresa japonesa de consolas y videojuegos, Nintendo, espera igualar el éxito arrollador de la Switch cuando su nueva consola mejorada llegue a las tiendas el 5 de junio de 2025, con fuertes ventas anticipadas previstas a pesar de su elevado precio de $449.Un cliente sostiene la nueva Nintendo Switch 2 (abajo) y la primera Nintendo Switch (arriba) durante la presentación mundial en el Grand Palais de París el 2 de abril de 2025. La Switch 2 también permitirá a los jugadores chatear en directo. Además, podrán aparecer en burbujas en pantalla, si están equipados con una cámara que se venderá por separado.
1 / 6 | Entre montañas nevadas y playas paradisíacas: así será Mario Kart World para el Switch 2. La empresa japonesa de consolas y videojuegos, Nintendo, espera igualar el éxito arrollador de la Switch cuando su nueva consola mejorada llegue a las tiendas el 5 de junio de 2025, con fuertes ventas anticipadas previstas a pesar de su elevado precio de $449. - RICHARD A. BROOKS

Donnelly anotó que, a pesar de las quejas de los consumidores sobre productos de imitación en sus reseñas, las ventas ascendieron a millones de dólares y recalcó que los productos electrónicos falsificados pueden ser peligrosos para los consumidores.

Tras descubrir la venta de falsificaciones, los gigantes tecnológicos Amazon y Nintendo remitieron una denuncia a los investigadores del Fiscal de distrito del condado de Nassau para que estudiaran y tomaran medidas en el caso.

El acusado se encuentra en libertad condicional y deberá comparecer ante el tribunal el 18 de septiembre.

Tags
Breaking News Nintendo fraude Nueva York Amazon
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
