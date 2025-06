Nintendo Switch 2 mejora las gráficas, pero ¿ofrece los juegos?

Nintendo siempre se ha mantenido al margen de la carrera armamentista tecnológica que obsesiona a los fanáticos de PlayStation de Sony y Xbox de Microsoft, insistiendo en que los juegos de primer nivel no dependen necesariamente de chips de computadora de alta potencia. Pero se podía sentir la tensión en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom de 2023, con sus gráficos a veces borrosos y su velocidad de fotogramas lenta. La Switch 2, con una velocidad de fotogramas más rápida de 120 fps, corrige gran parte de la borrosidad.