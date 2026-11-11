Miss Universe 2026: Estas son las candidatas que quedaron fuera del certamen
Este grupo de delegadas no pudo llegar a la edición 75 del concurso en Puerto Rico
11 de noviembre de 2026 - 11:02 AM
11 de noviembre de 2026 - 11:02 AM
Completado el término de registro y la llegada de las candidatas de Miss Universe 2026 a Puerto Rico, hoy, miércoles, dará inicio formalmente la competencia con la bienvenida a las delegadas en el municipio de Aguadilla.
Sin embargo, un grupo de concursantes no pudo llegar a la edición Diamante del certamen universal por lo que varios países quedaron si representación en el concurso que celebra 75 años. A continuación repasamos las delegadas que se quedaron fuera en esta edición.
El pasado fin de semana trascendió que Ana-Maria Babau, Miss Universe Bulgaria, tuvo que retirarse de la competencia por un grave accidente automovilístico en su país. A través de un comunicado de su organización local, se dio a conocer la triste noticia.
Victoria Amerson, representante de Austria, anunció a horas de la concentración que no continuaría en la competencia de belleza ante la necesidad de priorizar y proteger su salud mental y física.
“Con profundo pesar, retiro oficialmente mi participación en Miss Universe. Han sido varios los factores que me han llevado a tomar esta decisión, pero, sobre todo, debo ser fiel a mí misma y a mis propios valores, y cuidar mi salud mental y física”, señaló en un mensaje en sus redes sociales.
Prayashna Gurung, comunicó a través de un video que a pesar de todos los esfuerzos, no le sería posible viajar a Puerto Rico, debido a un problemas con su visado.
Tharina Botes, es la representante de Tailandia, pero ante los conflictos de la Organización de Miss Universe con el tenedor de la franquicia Nawat Itsaragrisil, su participación fue anulada. La decisión contra el empresario tailandés incluyó la desacreditación de la participación de varias franquicias asiáticas en el concurso de belleza.
Euni Wong, fue elegida en su país, pero fue una de las franquicias desacreditas por el conflicto interno entre Itsaragrisil y la Organización de Miss Universe.
Vion Erico Tan fue excluida junto al resto del bloque de países asiáticos.
Nguyễn Quỳnh Anh fue coronada, pero completa el grupo de los seis países asiáticos que no se presentaron en la isla para la concentración oficial.
Es otro de los países que quedaron fuera de la edición número 75 del certamen debido a la nulidad de los contratos vinculados a Itsaragrisil.
Este país tampoco pudo enviar candidata este año ante el veto a Itsaragrisil. Su participación fue invalidada y sin autorización.
Sara Allali fue seleccionada pero no llegó a la concentración. La razón para el retiro de la competencia no ha sido divulgada.
Mubanga Pamela Hatyoka, la representante de Zambia tuvo supuestamente problemas con el visado para poder entrar a Puerto Rico. En las redes sociales se comenta que las restricciones de viaje impuestas por el presidente de Estados Unidos, afectan a Zambia y a otras naciones africanas.
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