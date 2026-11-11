Ana-Maria Babau, Miss Universe Bulgaria 2026, tuvo que retirarse de la competencia por un grave accidente automovilístico en su país.

1 / 9 Miss Universe 2026: Estas son las candidatas que quedaron fuera del certamen

Miss Universe 2026: Estas son las candidatas que quedaron fuera del certamen. Ana-Maria Babau, Miss Universe Bulgaria 2026, tuvo que retirarse de la competencia por un grave accidente automovilístico en su país.

1 / 9 | Miss Universe 2026: Estas son las candidatas que quedaron fuera del certamen. Ana-Maria Babau, Miss Universe Bulgaria 2026, tuvo que retirarse de la competencia por un grave accidente automovilístico en su país. - Instagram

Completado el término de registro y la llegada de las candidatas de Miss Universe 2026 a Puerto Rico, hoy, miércoles, dará inicio formalmente la competencia con la bienvenida a las delegadas en el municipio de Aguadilla.

Sin embargo, un grupo de concursantes no pudo llegar a la edición Diamante del certamen universal por lo que varios países quedaron si representación en el concurso que celebra 75 años. A continuación repasamos las delegadas que se quedaron fuera en esta edición.

Bulgaria

Miss Universe Bulgaria 2026. (Instagram)

El pasado fin de semana trascendió que Ana-Maria Babau, Miss Universe Bulgaria, tuvo que retirarse de la competencia por un grave accidente automovilístico en su país. A través de un comunicado de su organización local, se dio a conocer la triste noticia.

Austria

Austria, Victoria Amerson (Suministrada/Organización Miss Universe)

Victoria Amerson, representante de Austria, anunció a horas de la concentración que no continuaría en la competencia de belleza ante la necesidad de priorizar y proteger su salud mental y física.

PUBLICIDAD

“Con profundo pesar, retiro oficialmente mi participación en Miss Universe. Han sido varios los factores que me han llevado a tomar esta decisión, pero, sobre todo, debo ser fiel a mí misma y a mis propios valores, y cuidar mi salud mental y física”, señaló en un mensaje en sus redes sociales.

Nepal

Miss Universe Nepal 2026. (Suministrada)

Prayashna Gurung, comunicó a través de un video que a pesar de todos los esfuerzos, no le sería posible viajar a Puerto Rico, debido a un problemas con su visado.

Tailandia

Miss Universe Tailandia 2026. (Suministrada)

Tharina Botes, es la representante de Tailandia, pero ante los conflictos de la Organización de Miss Universe con el tenedor de la franquicia Nawat Itsaragrisil, su participación fue anulada. La decisión contra el empresario tailandés incluyó la desacreditación de la participación de varias franquicias asiáticas en el concurso de belleza.

Malasia

Miss Universe Malasia 2026. (Instagram) (Suministrada)

Euni Wong, fue elegida en su país, pero fue una de las franquicias desacreditas por el conflicto interno entre Itsaragrisil y la Organización de Miss Universe.

Singapur

Miss Universe Singapur 2026. (Suministrada)

Vion Erico Tan fue excluida junto al resto del bloque de países asiáticos.

Vietnam

Miss Universe Vietnam 2026. (Suministrada)

Nguyễn Quỳnh Anh fue coronada, pero completa el grupo de los seis países asiáticos que no se presentaron en la isla para la concentración oficial.

Laos

Es otro de los países que quedaron fuera de la edición número 75 del certamen debido a la nulidad de los contratos vinculados a Itsaragrisil.

Indonesia

Este país tampoco pudo enviar candidata este año ante el veto a Itsaragrisil. Su participación fue invalidada y sin autorización.

Marruecos

Miss Universe Marruecos. (Suministrada)

Sara Allali fue seleccionada pero no llegó a la concentración. La razón para el retiro de la competencia no ha sido divulgada.

Zambia

Miss Universe Zambia. (Suministrada)