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Muere cantante country de 22 años tras concierto en Florida

CJ Beach chocó contra varios árboles en la madrugada del sábado

11 de noviembre de 2026 - 9:43 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
CJ Beach. (Facebook)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El cantante estadounidense de música country CJ Beach murió a los 22 años en un accidente de tránsito, horas después de ofrecer una presentación en un establecimiento de Panacea, Florida.

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El artista actuó la noche del viernes 6 de noviembre en el local Salty Donkey. Durante la madrugada del sábado 7, el vehículo que conducía se salió de la carretera y chocó contra varios árboles.

Las autoridades informaron que no llevaba puesto el cinturón de seguridad y que fue declarado muerto en el lugar.

La noticia fue confirmada por su padre, Charles Beach, a través de una publicación en Facebook, en la que agradeció las muestras de solidaridad recibidas tras la pérdida. “Ver todas las publicaciones con fotos y vídeos me destroza, pero sé que muchos lo querían y lo extrañarán”, expresó.

Beach era conocido en su comunidad por sus presentaciones como solista y por formar parte de la banda CJ & The Deadmen. También creó el festival Deadmen Walking Music Festival, una iniciativa que reunía a músicos y residentes de la zona en torno a las actuaciones en vivo.

El joven compartía en sus redes sociales videos en los que interpretaba canciones y tocaba la guitarra.

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Muertes
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