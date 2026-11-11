Muere cantante country de 22 años tras concierto en Florida

El cantante estadounidense de música country CJ Beach murió a los 22 años en un accidente de tránsito, horas después de ofrecer una presentación en un establecimiento de Panacea, Florida.

El artista actuó la noche del viernes 6 de noviembre en el local Salty Donkey. Durante la madrugada del sábado 7, el vehículo que conducía se salió de la carretera y chocó contra varios árboles.

Las autoridades informaron que no llevaba puesto el cinturón de seguridad y que fue declarado muerto en el lugar.

La noticia fue confirmada por su padre, Charles Beach, a través de una publicación en Facebook, en la que agradeció las muestras de solidaridad recibidas tras la pérdida. “Ver todas las publicaciones con fotos y vídeos me destroza, pero sé que muchos lo querían y lo extrañarán”, expresó.

Beach era conocido en su comunidad por sus presentaciones como solista y por formar parte de la banda CJ & The Deadmen. También creó el festival Deadmen Walking Music Festival, una iniciativa que reunía a músicos y residentes de la zona en torno a las actuaciones en vivo.