Muere a los 93 años Tom Skerritt, actor de “Top Gun” y “Alien”

NUEVA YORK — Tom Skerritt, el actor ganador del premio Emmy que encarnó a figuras de autoridad firmes y de humor irónico, ya fuera como instructor de vuelo en “Top Gun”, un alguacil estricto pero justo en la serie televisiva “Picket Fences” o el capitán condenado a morir en “Alien”, falleció a los 93 años.

Skerritt murió el miércoles por causas naturales, informó su familia en un comunicado.

“Mientras el mundo conocía a Tom por su extraordinaria carrera como actor, nosotros lo conocíamos por su sentido del humor, su curiosidad, sabiduría, generosidad y el amor que trajo a nuestras vidas. Le importaban profundamente la imaginación, la creatividad, la narración de historias, el servicio, los veteranos, el mundo natural y ayudar a otros a encontrar y compartir sus propias voces”, expresó la familia.

Skerritt fue nominado dos veces al Emmy, ambas por su trabajo en “Picket Fences”. En 1993 ganó el premio al mejor actor principal en una serie dramática.

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Entre otros momentos destacados de su carrera figuran su interpretación del esposo paciente de Shirley MacLaine en “The Turning Point”, del marido de Sally Field en “Steel Magnolias” y de un oportunista intrigante que obstaculiza los intentos de Jodie Foster por comunicarse con vida extraterrestre en “Contact”.

“Un escritor me describió una vez como un actor de carácter atrapado en el cuerpo de un protagonista, y siempre me ha encantado esa descripción. Es un buen cumplido. He podido moverme entre la televisión y el cine”, dijo al Seattle Post-Intelligencer en 1997.

En el teatro, fue el narrador de “Our Town” en el Intiman Theatre de Seattle en 2004 y debutó en Broadway en 2013 con una adaptación de “A Time to Kill”, de John Grisham. En su reseña, The Associated Press destacó que Skerritt lograba interpretar con acierto a un abogado encantador, desacreditado y alcohólico.

Sus primeros años

Skerritt creció en una familia de clase media en Detroit. Su padre era un pequeño empresario y su madre se dedicaba al hogar. Tuvo dos hermanos y una hermana que murió durante su infancia.

Sirvió durante cuatro años en la Fuerza Aérea, estudió en Wayne State University y luego se trasladó a la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) para estudiar cine, inspirado por una proyección de “Citizen Kane”.

Su actuación en una producción teatral de “The Rainmaker” en Los Ángeles le abrió las puertas al cine. Su primer papel fue el de un sargento en la película independiente de bajo presupuesto “War Hunt”, de 1962, ambientada en la guerra de Corea y realizada con unos $250,000.

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La cinta también marcó los debuts cinematográficos de Skerritt, Robert Redford, Sydney Pollack y Francis Ford Coppola.

Redford y Skerritt aspiraban al mismo papel protagónico, que finalmente obtuvo Redford. Años después, cuando Redford ya trabajaba como director, le ofreció a Skerritt un papel destacado en “A River Runs Through It”: el del reverendo John Maclean, un ministro severo cuyas principales pasiones eran la fe y la pesca con mosca.

The New York Times elogió su interpretación y describió su estilo como pausado y reflexivo.

Redford, quien murió el año pasado, se convirtió en amigo de Skerritt durante toda su vida.

“Había una conexión tan profunda entre nosotros que maduró hasta convertirse en una amistad sensata y sólida”, dijo Redford al Seattle Times en 2007. “Sus valores eran cercanos a los míos y mantuvo su integridad”.

Sus papeles en “Alien” y “Top Gun”

Después de “War Hunt”, Skerritt continuó luchando por conseguir tiempo en pantalla. Obtuvo papeles pequeños en “M.A.S.H.” y “Thieves Like Us”, esta última dirigida por Robert Altman, y tuvo una breve aparición como policía motorizado en “Harold and Maude”, de Hal Ashby.

Su carrera tomó impulso con “The Turning Point”, actuación por la que recibió un reconocimiento del National Board of Review.

Luego llegó “Alien”, en la que interpretó al atribulado capitán de la nave espacial Nostromo. En una de las escenas, su personaje recorre un conducto oscuro y claustrofóbico mientras busca a la criatura extraterrestre con un lanzallamas que falla intermitentemente.

En declaraciones al Seattle Times, explicó que uno de los aspectos que le atrajeron del guion fue que el protagonista masculino desaparecía y “la mujer se convierte en la heroína. Me gusta mucho esa idea”.

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Posteriormente, asumió otro de sus papeles más recordados: el instructor del personaje de Tom Cruise en la película “Top Gun”.

“Caballeros, ustedes pertenecen al 1% superior de todos los aviadores navales. La élite. Los mejores entre los mejores. Los haremos mejores”, les decía a sus estudiantes. “Esta escuela trata sobre el combate. No hay puntos por quedar en segundo lugar”.

David E. Kelley, creador de "Picket Fences, junto a Tom Skerritt y Kathy Baker. (Douglas C. Pizac)

Skerritt obtuvo algunos de los mayores elogios de su carrera por su interpretación de un amable alguacil en “Picket Fences”, una comedia creada por David E. Kelley que ganó 14 premios Emmy, incluido uno para el actor, y un Globo de Oro durante sus cuatro años de transmisión, entre 1992 y 1996.

En la serie compartió créditos con Kathy Baker, quien interpretaba a su esposa, una médica de la comunidad ficticia de Rome, Wisconsin. El lugar era escenario de acontecimientos insólitos, como un ladrón que dejaba un rastro de ranas o el papa que se convertía en el principal testigo de un asesinato.

“Estaba escrita por el mejor guionista de la televisión”, comentó al medio A.V. Club en 2019. “Esa era la magia y la genialidad de la serie. Yo no estaba buscando hacer una serie, pero luego dijeron que Kathy Baker participaría y pensé: ‘Ella es fabulosa, ¿para qué me quieren a mí?’”.

En la televisión también interpretó a William Walker en “Brothers and Sisters”, a Jimmy Ford en “Leverage” y al personaje recurrente Evan Drake en “Cheers”.

Además, protagonizó la película de Hallmark “What the Deaf Man Heard”, junto con Matthew Modine, Judith Ivey y James Earl Jones. También modeló para la marca de ropa Guess.

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Una carrera que tomó otro rumbo

Aunque inicialmente soñaba con escribir y dirigir, su carrera frente a las cámaras terminó ocupando la mayor parte de su trayectoria. Aun así, logró dirigir y protagonizar la película televisiva “Divided by Hate”, de 1997.

“Las cosas suceden. Te contratan para una película y los papeles siguen llegando”, dijo al Ottawa Citizen en 1992.

“Me repetía que, si continuaba actuando, sería una buena preparación para entender los problemas que surgen al dirigir. Después llegó la familia y tuve que mantenerla. Los años pasaron volando y hubo un momento en que dije que dejaría la actuación para intentar dedicarme de lleno a la dirección. Pero no resultó así y no me arrepiento”, añadió.