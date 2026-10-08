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Muere la hija de Paquita la del Barrio a poco más de un año del fallecimiento de la cantante

Martha Elena Martínez Víveros, quien fue adoptada por la cantante cuando tenía cinco meses, falleció a los 47 años

8 de octubre de 2026 - 10:00 AM

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Martha Elena Martínez Viveros, hija de la cantante Paquita la del Barrio, siempre mantuvo una relación cariñosa con su mamá. (Instagram)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Martha Elena Martínez Vìveros, hija adoptiva de la cantante mexicana Paquita la del Barriofalleció a los 47 años, poco más de un año después de la muerte de su madre ocurrida en febrero de 2025.

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El fallecimiento fue informado por el Ayuntamiento de Alto Lucero Gutiérrez Barrios, municipio de Veracruz donde nació Paquita la del Barrio y donde residía Martha Elena. 

En 2017, Paquita la del Barrio contó que en 1979 decidió hacerse cargo de Martha Elena, hija de su hermano, cuando la bebé tenía apenas cinco meses y atravesaba problemas de salud. La cantante recordó que la llevó a Ciudad de México para recibir atención médica y que, con el tiempo, ella y su entonces esposo, Alfonso Martínez, decidieron quedarse con la niña.

Paquita explicó que finalmente registraron a Martha Elena como hija y que permaneció junto a ellos. Además de ella, la intérprete tuvo cuatro hijos biológicos: Iván Miguel y Javier, de su relación con Miguel Gerardo Martínez, y unos gemelos que tuvo con Alfonso Martínez, quienes fallecieron tres días después de nacer.

Un amigo en duelo con la cabeza apoyada sobre la urna que contiene los restos de la leyenda mexicana de la música Paquita la del Barrio en un homenaje póstumo en la plaza Garibaldi, en Ciudad de México, el viernes 21 de febrero de 2025. (AP Foto/Eduardo Verdugo)Amigos presentan sus respetos ante la urna fúnebre con los restos de la leyenda mexicana de la música Paquita la del Barrio en un homenaje póstumo en su restaurant Casa Paquita, en Ciudad de México, el viernes 21 de febrero de 2025. (AP Foto/Eduardo Verdugo)Los temas de Paquita la del Barrio se han convertido en himnos para mujeres maltratadas y contra los hombres mujeriegos y embusteros. (EFE)
1 / 10 | Adiós a la leyenda mexicana Paquita la del Barrio. Un amigo en duelo con la cabeza apoyada sobre la urna que contiene los restos de la leyenda mexicana de la música Paquita la del Barrio en un homenaje póstumo en la plaza Garibaldi, en Ciudad de México, el viernes 21 de febrero de 2025. (AP Foto/Eduardo Verdugo) - Eduardo Verdugo

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Paquita La del Barrio
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