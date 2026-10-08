Muere la hija de Paquita la del Barrio a poco más de un año del fallecimiento de la cantante

1 / 10 | Adiós a la leyenda mexicana Paquita la del Barrio. Un amigo en duelo con la cabeza apoyada sobre la urna que contiene los restos de la leyenda mexicana de la música Paquita la del Barrio en un homenaje póstumo en la plaza Garibaldi, en Ciudad de México, el viernes 21 de febrero de 2025. (AP Foto/Eduardo Verdugo) - Eduardo Verdugo