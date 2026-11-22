La llegada de Anuel AA a Bogotá para su presentación en el Vive Claro terminó generando una controversia entre sus seguidores.

El cantante puertorriqueño, que tenía previsto presentarse el sábado 21 de noviembre, salió al escenario cerca de las 11:30 de la noche y permaneció allí alrededor de 50 minutos, según los testimonios que comenzaron a circular en redes sociales.

La demora y la duración del espectáculo provocaron reclamos entre los asistentes, algunos de los cuales aseguraron que llevaban horas esperando para verlo. La inconformidad aumentó cuando el artista se retiró de la tarima sin despedirse del público.

La reacción quedó registrada en videos difundidos después del evento. En las grabaciones se observa a personas levantando y lanzando sillas y otros objetos hacia el escenario. También se reportaron enfrentamientos en algunas tribunas del recinto.

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Uno de los testimonios que tuvo repercusión fue el del creador de contenido Juanjo Guerrero, quien publicó en X: “Anuel llega tarde a su concierto en Bogotá, el show termina luego de 45 min aproximadamente… sus fanáticos están molestos. Hay personas desde las 3 a.m. esperando por él”.

Guerrero también señaló que, pese a los esfuerzos de las promotoras y del escenario, no habría sido posible extender el espectáculo debido a los permisos establecidos.

De acuerdo con la información publicada en Ticketmaster, la apertura de puertas estaba prevista para las 5:00 de la tarde y el inicio del concierto para las 9:00 p.m. Los reportes de asistentes y de cuentas especializadas muestran que el artista salió a tarima alrededor de las 11:28 p.m.

El tiempo de espera generó cuestionamientos por el valor de las entradas. Las localidades costaban entre 200,000 y 900,000 pesos, sin incluir los cargos por servicio. El palco RHLM, por ejemplo, tenía un precio base de 900,000 pesos y podía alcanzar los 1,040.000 pesos con cobros adicionales.

Hasta el momento, ni el artista ni los organizadores han explicado públicamente las razones del retraso o las circunstancias que llevaron a que la presentación terminara antes de lo previsto.

A esto se suma que el concierto que el puertorriqueño tenía programado para este domingo 22 de noviembre en el DAVIArena de Medellín fue aplazado para 2027 por movimientos en la agenda del artista.