La Navidad en Puerto Rico no empieza hasta que suena nuestra música. Por eso, el especial “Un abrazo navideño desde La Loma” regresa a la televisión puertorriqueña el jueves 26 de noviembre, Día de Acción de Gracias a las 7:00 p.m. a través de Telemundo Puerto Rico, con una nueva edición que celebra el inicio de la Navidad.

“Un abrazo navideño desde La Loma” contará con la participación de Luis Daniel Colón y Christian Nieves, con nuestra música típica; la energía contagiosa de Plena Libre; y la salsa de Norberto Vélez y El Escuadrón de La Loma, junto a Carlos García, Jota Ruiz y Miguel de Jesús.

Para Vélez, presentador del programa Sesiones desde La Loma, “es un honor y un gran placer compartir esta producción con amigos y agrupaciones invitadas de tanto talento”.

Vélez destacó que el especial “ofrecerá una propuesta musical muy variada, que reúne diferentes ritmos y expresiones de nuestra música puertorriqueña para celebrar el comienzo de la época navideña”.

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Por su parte, Gabriel Ramos, productor del especial, expresó el enorme orgullo que representa llevar a cabo una producción de esta magnitud para la televisión puertorriqueña. Para Ramos, “ver cómo un concepto nacido en las plataformas digitales continúa trascendiendo hasta llegar a los hogares a través de la señal de Telemundo Puerto Rico representa un logro significativo para Sesiones Desde La Loma y todo su equipo de trabajo”.