Como toda una reina la hija de Jennifer Barreto
Penélope, de 7 años, lució radiante como espectadora en el Desfile de Traje Nacional de Miss Universe 2026
22 de noviembre de 2026 - 4:02 PM
22 de noviembre de 2026 - 4:02 PM
De verde, al igual que su madre, Jennifer Barreto, quien lució la pieza “Moriviví: Renacer Borincano”, su hija estuvo desde el público durante el Desfile de Traje Nacional de Miss Universe 2026 para apoyar a la representante de Puerto Rico.
Penélope, de 7 años, lució un hermoso vestido de gala, que la diseñadora de modas y empresaria puertorriqueña, fundadora de Atelier Lissa Porrata compartió con una fotografía en sus redes sociales, junto a un emotivo mensaje.
“No hay amor más grande que el de una madre, ni orgullo más hermoso que el de una hija al ver a su mamá brillar. Penélope, algún día comprenderás aún más lo grande que es este momento: ver a tu mamá, Jennifer, representar con tanto orgullo a nuestra isla. Hoy Puerto Rico entero la abraza, la celebra y se llena de orgullo junto a ustedes. ¡Qué hermoso legado de amor y sueños!“, publicó acerca de la hija de la beldad puertorriqueña y su esposo Jean Carlos Barreto.
“Tan preciosa como la mamá”, “Tan bella como su madre”, “Máximita!!!”, “Hermosa y el vestido espectacular!!!”, “Futura Maximaaaa”, y " Es tan hermosa como su mamita. Penélope tu mami lo hizo sensacional", fueron solo algunos de los comentarios de los cibernautas para elogiar a Penélope.
Mientras tanto, Barreto brilló en el escenario con una creación del diseñador puertorriqueño Joshuan Aponte, con accesorios de Fabián de la Fuentes.
Vestida de verde, con flores rosadas y lilas, Barreto lució seis grandes ramas con hojas que se abrían y cerraban, imitando el movimiento de la conocida planta. Con cada uno de sus pasos, miradas y gestos, Barreto recibió la aprobación del público quien gritó, aplaudió y vitoreó mientras entuvo en la enorme tarima en forma de X.
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